Новый удар: что делать неработающим пенсионерам, которые больше не смогут подавать чеки за лечение в налоговой декларации?
Что будет с неработающими пенсионерами после 1 марта, когда они больше не смогут подавать декларации о медицинских услугах, так как не являются налогоплательщиками?
Председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс в передаче TV24 «Uz līnijas» отметил, что ситуация печальная, однако решения можно найти. «У меня не будет здесь какого-то жёсткого комментария, который я мог бы дать, эта ситуация довольно печальная», — сказал Балдзенс.
Он добавил, что у неработающих пенсионеров есть возможность обращаться как в федерацию пенсионеров, так и в другие пенсионерские объединения.
«Если они будут выдвигать такие вопросы, честно скажу, что мы со своей стороны поддержим», — подчеркнул председатель профсоюзов.
По его словам, профсоюзы уже неоднократно поднимали вопрос о том, что в следующем году обязательно нужно компенсировать 100% роста зарплат, а не 50%. «Сколько раз мы это не поднимали — в тот момент, когда речь идёт об индексации пенсий, ведь таким образом пенсии постоянно отстают от роста зарплат, а стоимость жизни, как мы видим, только растёт», — отметил Балдзенс.