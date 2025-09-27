Новый удар: что делать неработающим пенсионерам, которые больше не смогут подавать чеки за лечение в налоговой декларации?

По его словам, профсоюзы уже неоднократно поднимали вопрос о том, что в следующем году обязательно нужно компенсировать 100% роста зарплат, а не 50%. «Сколько раз мы это не поднимали — в тот момент, когда речь идёт об индексации пенсий, ведь таким образом пенсии постоянно отстают от роста зарплат, а стоимость жизни, как мы видим, только растёт», — отметил Балдзенс.