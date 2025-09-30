Индексация пенсий и пособий с 1 октября: коротко о главном на конкретных примерах
Государственное агентство социального страхования (VSAA) 1 октября 2025 года проведет индексацию пенсий по возрасту, инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца, а также пособий, назначенных или пересчитанных до 30 сентября 2025 года, сообщает VSAA.
Одновременно будут увеличены надбавки к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
Индексация проводится для всей назначенной пенсии, если она не превышает 1488 евро. Для пенсий и пособий, превышающих 1488 евро, индексируется только часть — до 1488 евро.
Для политически репрессированных, лиц с инвалидностью I группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также для тех, кому пенсия по возрасту назначена досрочно в связи с уходом и воспитанием ребенка с инвалидностью или пяти и более детей, индексация проводится для всей пенсии независимо от ее размера. Если же пенсия назначена по общим правилам или это другой вид пенсии, применяется установленное ограничение.
При индексации пенсий по возрасту учитывается страховой стаж:
- до 29 лет — индекс 1,0635;
- от 30 до 39 лет — 1,0686 (также для лиц, получающих пенсию за работу во вредных, тяжелых (2 список) или особо вредных и тяжелых условиях (1 список), даже если стаж менее 30 лет);
- от 40 до 44 лет — 1,0737;
- 45 и более лет — 1,0787.
Для пенсий по инвалидности, выслуге лет, потере кормильца, а также для страховых пособий применяется индекс 1,0635 независимо от стажа.
Размер надбавки за каждый год стажа до 31 декабря 1995 года увеличен:
- 1,72 евро за каждый год страхового стажа до указанной даты;
- 2,58 евро за каждый год, если пенсия по возрасту назначена до 31 декабря 1996 года либо если назначена пенсия по инвалидности и возраст для назначения пенсии по возрасту достигнут до конца 1996 года.
Индексация проводится автоматически VSAA, без подачи заявления со стороны клиента.
Чтобы узнать размер пенсии или пособия после индексации, VSAA предлагает использовать калькулятор индексации.
Государственные пенсии и пособия индексируются в соответствии с законом «О государственных пенсиях».
Пример 1
До индексации
Лицу со стажем 38 лет назначена пенсия по возрасту, которая по состоянию на 30 сентября 2025 года составляет 690 евро.
К пенсии назначена надбавка за 20 лет страхового стажа до 31 декабря 1995 года — 32,40 евро (20x1,62).
Общий размер пенсии с надбавкой — 722,40 евро.
Подоходный налог с населения (IIN) не удерживается, так как необлагаемый минимум составляет 1000 евро (налоговая книжка подана в VSAA).
Выплачиваемая сумма — 722,40 евро.
После индексации (с 1 октября 2025 года)
Размер пенсии — 737,33 евро (690x1,0686).
Надбавка к пенсии — 34,40 евро (20x1,72).
Общий размер пенсии с надбавкой — 771,73 евро.
IIN не удерживается, так как необлагаемый минимум — 1000 евро.
Выплачиваемая сумма — 771,73 евро.
После индексации человек будет получать на 49,33 евро больше.
Пример 2
До индексации
Лицу со стажем 45 лет назначена пенсия по возрасту, которая по состоянию на 30 сентября 2025 года составляет 1490 евро.
К пенсии назначена надбавка за 25 лет страхового стажа до 31 декабря 1995 года — 40,50 евро (25x1,62).
Общий размер пенсии с надбавкой — 1530,50 евро.
С суммы, превышающей 1000 евро (налоговая книжка подана в VSAA), удерживается IIN 25,5% — 135,28 евро ((1530,50 – 1000)x25,5%).
Выплачиваемая сумма — 1395,22 евро.
После индексации (с 1 октября 2025 года)
Размер пенсии — 1607,11 евро (1490 + (1488 x 1,0787 – 1488)).
Надбавка к пенсии — 43 евро (25x1,72).
Общий размер пенсии с надбавкой — 1650,11 евро.
IIN — 165,78 евро ((1650,11 – 1000)x25,5%).
Выплачиваемая сумма — 1484,33 евро (1650,11 – 165,78).
После индексации человек будет получать на 89,11 евро больше.