Индексация пенсий и пособий с 1 октября: коротко о главном на конкретных примерах

Для политически репрессированных, лиц с инвалидностью I группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также для тех, кому пенсия по возрасту назначена досрочно в связи с уходом и воспитанием ребенка с инвалидностью или пяти и более детей, индексация проводится для всей пенсии независимо от ее размера. Если же пенсия назначена по общим правилам или это другой вид пенсии, применяется установленное ограничение.