Активизировался новый вид мошенничества: пенсионер из Даугавпилса лишился 91 000 евро

Звонившие сообщали о необходимости замены счетчиков, расспрашивали о месте жительства, личных данных, в том числе запрашивали паспортные данные. Вскоре после этого человек получал второй звонок — на этот раз якобы от сотрудника полиции или банка. В ходе разговора утверждалось, что предыдущий звонок был от мошенников и что для «защиты средств» деньги нужно передать курьеру, который подъедет. Часто спрашивали, хранится ли дома наличность, заявляли, что ее нужно «задекларировать», а иногда даже угрожали обыском, если человек откажется сотрудничать.