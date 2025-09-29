Активизировался новый вид мошенничества: пенсионер из Даугавпилса лишился 91 000 евро
Как сообщила Государственная полиция, за последний месяц зарегистрировано несколько случаев мошенничества, когда жители получали звонки якобы от поставщиков коммунальных услуг, например Latvenergo, Elektrum или Sadales tīkls.
Звонившие сообщали о необходимости замены счетчиков, расспрашивали о месте жительства, личных данных, в том числе запрашивали паспортные данные. Вскоре после этого человек получал второй звонок — на этот раз якобы от сотрудника полиции или банка. В ходе разговора утверждалось, что предыдущий звонок был от мошенников и что для «защиты средств» деньги нужно передать курьеру, который подъедет. Часто спрашивали, хранится ли дома наличность, заявляли, что ее нужно «задекларировать», а иногда даже угрожали обыском, если человек откажется сотрудничать.
Когда жертва соглашалась «передать деньги в сохранность», приезжал курьер, забирал наличность и банковские карты с кодами доступа, после чего скрывался. Именно таким образом один житель Даугавпилса 1944 года рождения потерял значительную сумму — 91 000 евро.
Этот вид мошенничества особенно активизировался во второй половине августа, когда было зарегистрировано 102 случая. Из них у 21 человека выманили в общей сложности 76 480 евро. По состоянию на 21 сентября полиция уже зарегистрировала 393 таких происшествия, в которых пострадали 102 человека, а общий ущерб составил 466 975 евро.
Государственная полиция напоминает: сотрудники полиции и других госучреждений никогда не звонят, чтобы получить наличные, банковские карты или данные счетов. Такие разговоры нужно немедленно прерывать. Если возникают сомнения, кто звонит, необходимо перезвонить по официальному номеру телефона, указанному на сайте соответствующего учреждения.