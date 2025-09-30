"Уйдут три пенсии": поход за грибами дорого обошелся жителям Латвии
Сбор грибов - любимое занятие многих, однако есть территории, где этого лучше не делать. Как отмечает передача "Degpunktā", грибы на территории армейского полигона можно собрать вместе с административным нарушением и штрафом в четыре цифры.
Находиться в тактических секторах Адажского полигона строго запрещено. Хотя большинство жителей это правило соблюдает, время от времени находятся люди, которые нарушают запрет и тем самым подвергают опасности себя. «На полигоне проходят боевые стрельбы. Если человек попадает в зону стрельб, он подвергает риску свою жизнь и здоровье, а если въезжает на транспорте — то и транспорт», — объясняет руководитель Центра поддержки полигона НВС Дидзис Юрциньш.
«Запрет установлен для безопасности людей и для того, чтобы они не мешали военным учениям».
На этот раз оператору удалось заснять двух нарушителей. «Я ведь недалеко зашла, только краем прошлась», — оправдывалась женщина. Задержанный мужчина признал свою вину и отметил, что осознает, что поступил неправильно. Несмотря на их просьбы отпустить без штрафа, военный полицейский был непреклонен и подчеркнул: «Речь здесь не о грибах, а о куда более серьезном».
По словам Дидзиса Юрциньша, вдоль границ полигона размещены предупреждающие знаки «Вход и въезд запрещен», а сектора стрельб обозначены желтым и красным цветом. Однако некоторых это не останавливает: в этом году за самовольное проникновение на военные объекты по всей территории Латвии наказаны уже 46 человек. Штраф за такое нарушение может составлять до 1500 евро.
