"Уйдут три пенсии": поход за грибами дорого обошелся жителям Латвии

Находиться в тактических секторах Адажского полигона строго запрещено. Хотя большинство жителей это правило соблюдает, время от времени находятся люди, которые нарушают запрет и тем самым подвергают опасности себя. «На полигоне проходят боевые стрельбы. Если человек попадает в зону стрельб, он подвергает риску свою жизнь и здоровье, а если въезжает на транспорте — то и транспорт», — объясняет руководитель Центра поддержки полигона НВС Дидзис Юрциньш.