Каждый третий в Латвии еще думает, но 71% уже выбрали своего пенсионного управляющего
Жители Латвии — самые информированные и активные в Балтийском регионе, когда речь идёт об управлении накоплениями во втором пенсионном уровне.
Последние результаты опроса банка Luminor показывают, что более двух третей, или 71% латвийцев, не только знают о возможности самостоятельно выбрать управляющего своей пенсией и наиболее подходящий инвестиционный план, но уже сделали этот выбор. Эти данные указывают, что жители Латвии особенно активно используют возможность лично влиять на своё финансовое будущее.
В то же время опрос показал, что 15% знают об этой возможности, но пока не приняли решение, на какого управляющего второго пенсионного уровня поменять нынешнего. В соседней Литве лишь немного больше трети — 36% жителей — не только знают об этом, но и уже приняли решение, кому доверить свои пенсионные накопления. Ещё 18% литовцев осведомлены об этой возможности, но пока не сделали выбор. В Эстонии ситуация немного лучше: 56% жителей уже выбрали своего управляющего второго уровня, тогда как только 7% ещё не приняли конкретного решения.
«Эти результаты подчёркивают, насколько важно не только осознавать возможность выбрать управляющего второго пенсионного уровня, но и подобрать пенсионный план, соответствующий возрасту человека. Молодым людям рекомендуется ориентироваться на более активные планы, где большая часть накоплений инвестируется в акции, что позволяет в долгосрочной перспективе потенциально увеличить объём накоплений, принимая на себя больший риск. В свою очередь, тем, кто приближается к пенсионному возрасту, стоит выбирать более консервативные решения с низким уровнем риска, чтобы сохранить накопления и обеспечить стабильность. Только осознанный и соответствующий возрасту выбор позволит второму пенсионному уровню по-настоящему “работать” на вас и поможет обеспечить более стабильное финансовое будущее», — отметил руководитель управления активами и пенсионных компаний Luminor Атис Круминьш.
Размер своих пенсионных накоплений можно проверить на портале государственных услуг latvija.gov.lv в разделе «Информация и услуги VSAA». Там же доступна информация о своём управляющем и возможность выбрать наиболее подходящий пенсионный план.
Опрос банка Luminor в странах Балтии проведён в июне 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. В нём участвовали 3001 респондент в возрасте от 18 до 65 лет.