Каждый третий в Латвии еще думает, но 71% уже выбрали своего пенсионного управляющего

В то же время опрос показал, что 15% знают об этой возможности, но пока не приняли решение, на какого управляющего второго пенсионного уровня поменять нынешнего. В соседней Литве лишь немного больше трети — 36% жителей — не только знают об этом, но и уже приняли решение, кому доверить свои пенсионные накопления. Ещё 18% литовцев осведомлены об этой возможности, но пока не сделали выбор. В Эстонии ситуация немного лучше: 56% жителей уже выбрали своего управляющего второго уровня, тогда как только 7% ещё не приняли конкретного решения.