Комиссии пенсионных планов могут "съесть" тысячи евро из будущей пенсии
Комиссионные взносы пенсионных планов являются очень важным аспектом, влияющим на доходность планов и, соответственно, будущие пенсии населения. Однако сейчас на сайте manapensija.lv они могут отображаться некорректно и непонятно.
Комиссионные указываются в разных форматах, так как каждый управляющий пенсиями указывает их по-разному: одни - общую комиссию, другие делят ее на несколько частей, которые приходится рассчитывать самостоятельно. В Банке Латвии признают, что сейчас информация о комиссиях часто является неполной и не поддается корректному сравнению, так как не все позиции комиссий четко указываются. Но учреждение работает над тем, чтобы информация была более понятной и прозрачной. Хотя комиссионные сборы - 0,3%, 0,5% или 1% - могут казаться небольшими и без существенной разницы, в долгосрочной перспективе они все же имеют очень важное значение. Например, вкладывая на протяжении 40 лет ежемесячно по 10 евро (средняя доходность 7% годовых), при комиссионной плате в размере 1% в год к концу срока будет накоплена сумма в 19,2 тыс. евро, а с 0,3% - 23,0 тыс. евро, пишет Diena.
Банк Латвии планирует создать инструмент сравнения комиссионных сборов и подготовить текстовую информацию, изложенную простым языком в едином стиле. В настоящее время каждый управляющий средствами предоставляет на домашней странице информацию так, как он считает возможным. Между тем, участникам пенсионной системы рекомендуется оценить долгосрочную доходность планов, основанную на стоимости чистых активов, из которых уже вычтены комиссии.