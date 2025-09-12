Комиссии пенсионных планов могут "съесть" тысячи евро из будущей пенсии

Комиссионные указываются в разных форматах, так как каждый управляющий пенсиями указывает их по-разному: одни - общую комиссию, другие делят ее на несколько частей, которые приходится рассчитывать самостоятельно. В Банке Латвии признают, что сейчас информация о комиссиях часто является неполной и не поддается корректному сравнению, так как не все позиции комиссий четко указываются. Но учреждение работает над тем, чтобы информация была более понятной и прозрачной. Хотя комиссионные сборы - 0,3%, 0,5% или 1% - могут казаться небольшими и без существенной разницы, в долгосрочной перспективе они все же имеют очень важное значение. Например, вкладывая на протяжении 40 лет ежемесячно по 10 евро (средняя доходность 7% годовых), при комиссионной плате в размере 1% в год к концу срока будет накоплена сумма в 19,2 тыс. евро, а с 0,3% - 23,0 тыс. евро, пишет Diena.