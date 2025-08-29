С горшка до планов на пенсию: в каком возрасте дети должны узнать, что деньги не растут на деревьях
Как планировать бюджет, понять ценность денег и отличать потребности от желаний — это важные вопросы, которые помогают развивать финансовую грамотность. Но в каком возрасте стоит начинать обучать этому детей? Согласно опросу кредитного финтех бренда Credit24, две трети латвийцев (67%) считают, что обучать детей финансовой грамотности следует начинать в возрасте от 6 до 10 лет.
На основании данных опроса, каждый третий житель Латвии (33%) считает, что говорить с детьми о деньгах и их планировании нужно начинать с 6–7 лет — в первую очередь в рамках семьи. Еще 34% респондентов считают, что наиболее подходящее время для изучения финансовых вопросов в семье и школе — возраст от 8 до 10 лет.
14% опрошенных уверены, что объяснять детям ценность денег и основы управления ими следует уже до 5 лет, обучая в семье основам финансовой грамотности.
«Чем чаще дети наблюдают, как в семье планируются расходы — от повседневных покупок до подготовки к новому учебному году, — тем лучше они осознают ценность денег и чувствуют себя вовлеченными в процесс принятия решений. Именно так дети получают практический опыт и видят, как финансовые знания применимы в реальной жизни», — отмечает руководитель Credit24 Томс Ванданc.
По данным опроса, 8% жителей Латвии убеждены, что говорить с детьми о планировании бюджета и умении отличать желания от реальных потребностей следует в возрасте 11–13 лет. Еще 6% уверены, что это следует делать после 14 лет. А 5% респондентов затруднились ответить, в каком возрасте лучше начинать обучение финансовой грамотности.
Ответы на опрос показали, что у мужчин и женщин в этом вопросе схожее мнение, однако можно проследить различия в восприятии этого вопроса среди разных возрастных групп. Например, вариант "до 5 лет" чаще всего выбирали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (18%), тогда как респонденты в возрасте от 30 до 39 лет (35%) чаще выделяли возраст 6–7 лет. Участники опроса в возрасте от 40 до 49 лет (37%) чаще указывали на возрастной диапазон от 8 до 10 лет.
Если сравнивать ответы по регионам, то в Земгале чаще всего (21%) отмечали, что основы планирования бюджета следует преподавать до 5-летнего возраста. Возраст 6–7 лет чаще всего упоминали респонденты из Видземе (40%). В свою очередь, жители Риги и Латгале (37%) полагают, что говорить с детьми о финансовой грамотности в семье и в школе стоит, когда ребенку 8 - 10 лет.