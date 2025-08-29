С горшка до планов на пенсию: в каком возрасте дети должны узнать, что деньги не растут на деревьях

Ответы на опрос показали, что у мужчин и женщин в этом вопросе схожее мнение, однако можно проследить различия в восприятии этого вопроса среди разных возрастных групп. Например, вариант "до 5 лет" чаще всего выбирали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (18%), тогда как респонденты в возрасте от 30 до 39 лет (35%) чаще выделяли возраст 6–7 лет. Участники опроса в возрасте от 40 до 49 лет (37%) чаще указывали на возрастной диапазон от 8 до 10 лет.