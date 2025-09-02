74% латвийцев не знают, как жить на пенсии. Что делать, пока не поздно?
Люди в Латвии слишком поздно начинают задумывать о том, как жить на пенсии.
Большинство жителей Латвии не подсчитали, сколько средств потребуется им в старости, и начинают серьезно думать о пенсии только после 50 лет.

74% опрошенных не рассчитали, сколько денег им понадобится на пенсии. Из них 38% вообще не задумывались об этом, а ещё 36% говорят, что думали, но конкретные расчёты не делали. Соответственно, только каждый четвёртый — 27% — знает, какая сумма может понадобиться в старости, показывают данные опроса CBL Asset Management.

Мужчины считают, женщины — раздумывают

Данные опроса показывают различия между мужчинами и женщинами в планировании финансов будущего. Мужчины чаще женщин подсчитывают, сколько денег им понадобится на пенсии — так сделали 32% мужчин и только 22% женщин. При этом 40% женщин признают, что думали о пенсии, но конкретных расчётов не делали, тогда как среди мужчин таких — 31%.

О пенсии начинают думать только после 50

Чем старше человек, тем серьёзнее он относится к вопросам пенсии. Молодёжь думает об этом меньше всего: до 30 лет половина респондентов не делала никаких расчётов. Достигнув 40 лет, необходимую сумму на пенсию рассчитал каждый четвёртый, а серьёзная заинтересованность в благосостоянии в старости и желание посчитать нужные средства появляется только в возрасте 50–59 лет. Самые сознательные — люди 60–74 лет: почти половина (45%) уже знает, сколько средств им понадобится, так как они уже находятся или скоро окажутся в периоде, когда пенсия становится актуальной. «Хотя данные опроса показывают, что жители чаще начинают думать о пенсии после 50 лет, в этот момент уже слишком поздно существенно повлиять на своё будущее. Финансовая безопасность в старости зависит от того, насколько своевременно мы предпринимаем практические шаги. Один из самых важных инструментов для накопления пенсионного капитала — второй уровень пенсий. Он позволяет не только автоматически формировать накопления, но и влиять на их размер через собственный выбор», — отмечает председатель правления CBL Asset Management, дочерней компании банка Citadele, Карлис Пургайлис.

5 фактов о втором уровне пенсий, которые нужно знать

  1. Часть обязательной пенсионной системы. На втором уровне пенсий аккумулируется часть социальных взносов, которые инвестируются на финансовых рынках и со временем увеличивают накопления.

  2. Можно выбрать управляющего. Пенсия второго уровня — ваша собственность, и вы сами решаете, кто будет её управлять, оценивая надёжность, доходность и комиссионные ставки управляющего.

  3. Выбор подходящего инвестиционного плана. Чем моложе человек, тем активнее должен быть план — это позволит заработать больше и увеличить будущую пенсию.

  4. Возможность смены плана и управляющего. Если выбранный план больше не подходит, его можно изменить через портал Latvija.gov.lv. Уже накопленные средства при этом не теряются.

  5. Накопления можно наследовать. Второй уровень пенсии отличается от первого тем, что накопления реально инвестируются и могут перейти по наследству при оформлении соответствующей записи на портале Latvija.gov.lv.

Опрос был проведён CBL Asset Management совместно с агентством Norstat в августе 2025 года среди более чем 1000 жителей Латвии в возрасте 18–74 лет.

