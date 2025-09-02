74% латвийцев не знают, как жить на пенсии. Что делать, пока не поздно?
Большинство жителей Латвии не подсчитали, сколько средств потребуется им в старости, и начинают серьезно думать о пенсии только после 50 лет.
74% опрошенных не рассчитали, сколько денег им понадобится на пенсии. Из них 38% вообще не задумывались об этом, а ещё 36% говорят, что думали, но конкретные расчёты не делали. Соответственно, только каждый четвёртый — 27% — знает, какая сумма может понадобиться в старости, показывают данные опроса CBL Asset Management.
Мужчины считают, женщины — раздумывают
Данные опроса показывают различия между мужчинами и женщинами в планировании финансов будущего. Мужчины чаще женщин подсчитывают, сколько денег им понадобится на пенсии — так сделали 32% мужчин и только 22% женщин. При этом 40% женщин признают, что думали о пенсии, но конкретных расчётов не делали, тогда как среди мужчин таких — 31%.
О пенсии начинают думать только после 50
Чем старше человек, тем серьёзнее он относится к вопросам пенсии. Молодёжь думает об этом меньше всего: до 30 лет половина респондентов не делала никаких расчётов. Достигнув 40 лет, необходимую сумму на пенсию рассчитал каждый четвёртый, а серьёзная заинтересованность в благосостоянии в старости и желание посчитать нужные средства появляется только в возрасте 50–59 лет. Самые сознательные — люди 60–74 лет: почти половина (45%) уже знает, сколько средств им понадобится, так как они уже находятся или скоро окажутся в периоде, когда пенсия становится актуальной. «Хотя данные опроса показывают, что жители чаще начинают думать о пенсии после 50 лет, в этот момент уже слишком поздно существенно повлиять на своё будущее. Финансовая безопасность в старости зависит от того, насколько своевременно мы предпринимаем практические шаги. Один из самых важных инструментов для накопления пенсионного капитала — второй уровень пенсий. Он позволяет не только автоматически формировать накопления, но и влиять на их размер через собственный выбор», — отмечает председатель правления CBL Asset Management, дочерней компании банка Citadele, Карлис Пургайлис.
5 фактов о втором уровне пенсий, которые нужно знать
-
Часть обязательной пенсионной системы. На втором уровне пенсий аккумулируется часть социальных взносов, которые инвестируются на финансовых рынках и со временем увеличивают накопления.
-
Можно выбрать управляющего. Пенсия второго уровня — ваша собственность, и вы сами решаете, кто будет её управлять, оценивая надёжность, доходность и комиссионные ставки управляющего.
-
Выбор подходящего инвестиционного плана. Чем моложе человек, тем активнее должен быть план — это позволит заработать больше и увеличить будущую пенсию.
-
Возможность смены плана и управляющего. Если выбранный план больше не подходит, его можно изменить через портал Latvija.gov.lv. Уже накопленные средства при этом не теряются.
-
Накопления можно наследовать. Второй уровень пенсии отличается от первого тем, что накопления реально инвестируются и могут перейти по наследству при оформлении соответствующей записи на портале Latvija.gov.lv.
Опрос был проведён CBL Asset Management совместно с агентством Norstat в августе 2025 года среди более чем 1000 жителей Латвии в возрасте 18–74 лет.