74% латвийцев не знают, как жить на пенсии. Что делать, пока не поздно?

Чем старше человек, тем серьёзнее он относится к вопросам пенсии. Молодёжь думает об этом меньше всего: до 30 лет половина респондентов не делала никаких расчётов. Достигнув 40 лет, необходимую сумму на пенсию рассчитал каждый четвёртый, а серьёзная заинтересованность в благосостоянии в старости и желание посчитать нужные средства появляется только в возрасте 50–59 лет. Самые сознательные — люди 60–74 лет: почти половина (45%) уже знает, сколько средств им понадобится, так как они уже находятся или скоро окажутся в периоде, когда пенсия становится актуальной. «Хотя данные опроса показывают, что жители чаще начинают думать о пенсии после 50 лет, в этот момент уже слишком поздно существенно повлиять на своё будущее. Финансовая безопасность в старости зависит от того, насколько своевременно мы предпринимаем практические шаги. Один из самых важных инструментов для накопления пенсионного капитала — второй уровень пенсий. Он позволяет не только автоматически формировать накопления, но и влиять на их размер через собственный выбор», — отмечает председатель правления CBL Asset Management, дочерней компании банка Citadele, Карлис Пургайлис.