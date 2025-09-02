Конец льготам? С 2027-го пенсию по выслуге оставят только "опасным профессиям" - судьи, артисты и дипломаты в пролете

Кроме того, для тех, кто начнет работать после вступления изменений в силу, в стаж выслуги лет можно будет включить стаж работы в частном секторе, но не более 20% от общего стажа выслуги лет, а пенсия за выслугу лет будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста. После этого выплата пенсии за выслугу лет будет прекращена и человек начнет получать пенсию по старости, рассчитанную в общем порядке из его взносов социального страхования.