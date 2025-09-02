Конец льготам? С 2027-го пенсию по выслуге оставят только "опасным профессиям" - судьи, артисты и дипломаты в пролете
С 2027 года пенсии за выслугу лет сохранятся только для профессий с регулярной угрозой здоровью и жизни. Судьи и артисты будут исключены, введут спецпенсии и поддержку переквалификации. Ужесточат требования по стажу и возрасту, изменят формулы расчета, предусмотрены переходные периоды.
Начиная с 2027 года из круга получателей пенсий за выслугу лет будут исключены все профессии, которые не связаны с регулярной угрозой здоровью и жизни, при этом изменения не коснутся тех, кто сейчас работает по профессиям с выслугой лет, но им придется считаться с повышением требований по трудовому стажу и потенциальным сокращением размера пенсии за выслугу лет, предусматривает концептуально поддержанный во вторник правительством доклад Государственной канцелярии о реформе системы пенсий за выслугу лет.
Из круга профессий, по которым рассчитывается выслуга лет, планируется исключить прокуроров, судей (предусмотрев специальную пенсию), дипломатов, артистов балета, актеров театра кукол, цирковых артистов, артистов хора, артистов оркестра, солистов-вокалистов, актеров театра (с предоставлением поддержки для переквалификации по другой профессии), а также все должности и профессии, по которым выполнение трудовых (служебных) обязанностей не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, в том числе это касается лиц, выполняющих функции поддержки, предусмотрено предложением Госконтроля. Новые правила будут распространяться только на людей, которые начнут работать по конкретной профессии после 2026 года.
При этом разработанное Госканцелярией предложение предусматривает, что для работающих по профессиям, предусматривающим выслугу лет, которые 1 января 2027 года уже находятся на службе или в трудовых отношениях (за исключением лиц, которые 1 января 2027 года получат право на пенсию за выслугу лет), постепенно будут увеличиваться необходимые для получения пенсии за выслугу лет минимальный возраст и трудовой стаж. Кроме того, предложение предполагает исключить из расчета пенсии последние два месяца. Такой порядок действует при расчете различных пособий.
При этом для лиц, которые до 1 января 2027 года накопят стаж выслуги, не достигающий десяти лет, в дополнение к вышеупомянутым изменениям будет изменена формула расчета пенсии за выслугу лет, по которой пенсия за выслугу лет будет начисляться с учетом полученной оплаты труда за 120 месяцев, не включая два месяца до момента ухода с работы.
Кроме того, для этих лиц минимальный и максимальный размер пенсии за выслугу лет будет снижен на 10-20 процентных пунктов с целью выравнивания между службами, в том числе на пять процентных пунктов - в случае увольнения или освобождения лица от должности.
Кроме того, для тех, кто начнет работать после вступления изменений в силу, в стаж выслуги лет можно будет включить стаж работы в частном секторе, но не более 20% от общего стажа выслуги лет, а пенсия за выслугу лет будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста. После этого выплата пенсии за выслугу лет будет прекращена и человек начнет получать пенсию по старости, рассчитанную в общем порядке из его взносов социального страхования.
Как отмечается в докладе, учитывая, что изменения в системе пенсий за выслугу лет затрагивают долгосрочные обязательства государства, которые государство взяло на себя в отношении занятых по профессиям, предусматривающим выслугу лет, разработанное Госканцелярией предложение учитывает принцип правового доверия. В связи с этим предусмотрено, что отдельные изменения коснутся занятых по профессиям с выслугой лет постепенно, и установлены переходные периоды в зависимости от групп занятых лиц, накопленной ими выслуги лет и предлагаемых решений.
Правительство поручило Госканцелярии и отраслевым министерствам подготовить и внести на рассмотрение Кабинета министров необходимые для внесения изменений проекты правовых актов в пакет законопроектов, сопровождающих законопроект о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы. Окончательное решение об изменениях примет Сейм.