В Эстонии ждут бегства покупателей в Латвию. Им нужен один специфический товар

Не ожидают в торговых сетях возобновления роста продаж и в ближайшем будущем. "Ведь и наступивший год начался с повышения акциза на алкоголь, такие же планы на 2027-й и 2028-й год. Что будет дальше – не знаю. Но если мы и впредь будем бежать впереди наших южных соседей, то стоит опасаться сохранения этой тенденции: люди опять будут возить спиртное с границы", – сказал Рист.