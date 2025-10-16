Мнение: неправильной налоговой политикой жителей Латвии толкают в алкоголизм
Пока правительство обсуждает меры по ограничению вредных для здоровья привычек, реальность выглядит жестко: в Латвии растет потребление крепких алкогольных напитков. С таким заявлением выступил Латвийский союз пивоваров.
"Еще в 2018 году Латвия была страной с сильными традициями пивоварения и конкурентоспособным экспортом, но в последние годы объемы производства и потребления местного пива резко снижаются, тогда как импорт пива растет. За последние десять лет объем пива, произведенного в Латвии, сократился вдвое. Теперь местные пивоварни борются с ростом издержек, высокими налогами и падением рынка", - указывают пивовары.
По мнению организации, повышение акциза в такой момент — словно соль на рану, притом на рану, которую нанесла прежняя налоговая политика. За последние десять лет изменение соотношения ставок акцизного налога между пивом и крепкими спиртными напитками привело к существенному росту потребления крепкого алкоголя. Потребление крепких напитков на одного жителя на 36% выше, чем пива.
"Если рассматривать акцизную политику шире, становится очевидно: пивная отрасль подвергается несоразмерному давлению. За последние десять лет акциз на пиво вырос на 300%, тогда как на крепкий алкоголь — лишь на 74%. При этом планируемое повышение акциза составит для пива более 10%, а для крепкого алкоголя — около 5%. Где здесь логика или справедливость?", - вопрошают производители традиционного напитка.
Как ранее писал Otkrito.lv, акцизный налог - одна из причин, почему пивоварню Valmiermuiža недавно продали иностранцам.