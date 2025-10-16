Мнение: неправильной налоговой политикой жителей Латвии толкают в алкоголизм

"Если рассматривать акцизную политику шире, становится очевидно: пивная отрасль подвергается несоразмерному давлению. За последние десять лет акциз на пиво вырос на 300%, тогда как на крепкий алкоголь — лишь на 74%. При этом планируемое повышение акциза составит для пива более 10%, а для крепкого алкоголя — около 5%. Где здесь логика или справедливость?", - вопрошают производители традиционного напитка.