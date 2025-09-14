Владелец пивоварни Valmiermuiža объяснил, почему продает ее Cēsu alus

Руньгис считает это закономерным. В случае с Valmiermuižas alus путь к продаже начался с разговоров с инвестором. Айгару принадлежало 60% компании, 40% – инвестору из Австрии, уже многие годы. Это помогло предприятию вырасти до нынешнего уровня. Теперь, когда пройден лучший год в истории компании, стало ясно, что нужно продолжать инвестиции, но инвестор начал сомневаться. Наблюдая за тем, что происходило последние 18 лет с отраслью в Латвии и с государственной политикой в пивоварении, им было принято решение продать свою долю в Valmiermuiža и заняться другим бизнесом. Аргумент – в Латвии ограничения и налоги становятся всё жёстче.