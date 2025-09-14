Владелец пивоварни Valmiermuiža объяснил, почему продает ее Cēsu alus
Длительная борьба за выживание, долги периода ковида и ограничения на торговлю – это главные причины, по которым латвийская пивоварня Valmiermuiža решила продать акции группе Cēsu alus. Владелец Valmiermuiža Айгар Руньгис не скрывал, что осталась горечь и из-за правительственных ограничений, и из-за акцизного налога, сообщает портал lsm.lv.
Valmiermuiža не считается крупной пивоварней. Но среди малых – самая большая, отметил владелец Айгар Руньгис. Таких пивоварен немного. Латышам ещё принадлежат Tērvetes и Užavas alus. Все остальное уже выкуплено крупными концернами и разделено. Некоторые сорта пива марок Madonas, Mežpils и других зачастую больше даже не производятся в Латвии.
Руньгис считает это закономерным. В случае с Valmiermuižas alus путь к продаже начался с разговоров с инвестором. Айгару принадлежало 60% компании, 40% – инвестору из Австрии, уже многие годы. Это помогло предприятию вырасти до нынешнего уровня. Теперь, когда пройден лучший год в истории компании, стало ясно, что нужно продолжать инвестиции, но инвестор начал сомневаться. Наблюдая за тем, что происходило последние 18 лет с отраслью в Латвии и с государственной политикой в пивоварении, им было принято решение продать свою долю в Valmiermuiža и заняться другим бизнесом. Аргумент – в Латвии ограничения и налоги становятся всё жёстче.
Руньгис привел данные Eurostat: среди стран Балтии в Латвии производится меньше всего пива в литрах. В Литве производят даже в несколько раз больше – и экспортируют, в том числе в Латвию.
Если бы в прошлом году, говорит Айгар Руньгис, когда они обращались в Сейм вместе с другими независимыми пивоварами, их бы услышали, и требования, ограничения не были бы столь суровыми, или хотя бы были послабления для пива, произведенного в Латвии, вполне возможно, что сейчас Valmiermuižas alus не принадлежал бы финскому концерну, отмечает LSM.lv.
Ранее сообщалось, что Cēsu alus планирует приобрести все капитальные доли Valmiermuižas alus. Сделка ещё должна получить разрешение Совета по конкуренции (KP). Сумма сделки в компании не раскрывается.
Между тем совладелец пивоварни SIA «Zlaukts», выпускающей пиво под маркой Labietis, Рейнис Плявиньш отметил, что эта сделка является психологическим ударом для малых пивоварен. Он сказал, что бренд Valmiermuižas alus для всех малых латвийских пивоварен был как факел, а предприятие стало первопроходцем отрасли, показав, что небольшие пивоварни могут работать над собственным брендом, расширять рынок и стабильно расти.