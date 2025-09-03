Большие рыбы пожирают малых: что будет с пивоварнями в Латвии после продажи Valmiermuižas alus
Продажа Valmiermuižas alus группе Cēsu alus встревожила малые пивоварни Латвии: в отрасли опасаются сокращений и утраты специалистов, хотя потребителям обещают сохранить пиво под известным брендом.
Продажа SIA Valmiermuižas alus группе AS Cēsu alus стала психологическим ударом для малых пивоварен, признал в беседе с агентством LETA совладелец пивоваренной компании SIA Zlaukts, работающей под брендом Labietis, Рейнис Плявиньш.
Он отметил, что бренд Valmiermuižas alus для всех малых пивоварен Латвии был как факел, компания стала первопроходцем в отрасли, показав, что небольшая пивоварня может работать под собственным брендом, расширять рынок и стабильно расти.
Плявиньш положительно оценил заявление Cēsu alus о том, что пиво под брендом Valmiermuižas alus продолжит производиться в Валмиермуже.
«Также, зная, насколько мощная производственная линия в Цесисе, если им будет интересно выйти на рынок более "простого" пива, где не требуются такие большие объёмы, раньше им особо негде было его сварить, а теперь такая возможность появится в Валмиермуже», – пояснил он.
Однако негативным моментом, по его словам, является то, что рано или поздно компанию ждёт оптимизация: объединение хозяйственных процессов и сокращение работников. Это станет плохой новостью для отрасли, так как в Латвии останется меньше специалистов – упаковщиков, пивоваров, операторов линий и других. Такой шаг негативно скажется и на Zlaukts.
«Если мой сотрудник уходит из отрасли, выходит на пенсию или уезжает работать за границу, раньше у меня была возможность условно "переманить" таких специалистов из другой пивоварни. Но чем меньше пивоварен, которые варят пиво на месте, тем меньше у меня возможностей получить таких специалистов», – объяснил совладелец.
Отвечая на вопрос, не приведёт ли сделка с Valmiermuižas alus к новой тенденции, когда всё больше малых пивоварен будут присоединяться к крупным производствам, Плявиньш отметил, что, вероятно, половина малых производителей мечтает получить подобное предложение, но в целом этого ожидать не стоит. «Я думаю, случай с Valmiermuižas alus такой: за 18 лет они поняли, где можно расширяться, а где – нет. Им стало скучно, и в тот момент, когда самим становится скучно, приходит тот, у кого больше опыта, ресурсов и контактов, и забирает то, что ты сделал, чтобы нести дальше. С этой точки зрения ничего страшного нет. Не стоит забывать, что это бизнес, а не благотворительность, религия или политика», – сказал Плявиньш.
Он также выразил надежду, что потребители пива будут достаточно внимательны и продолжат поддерживать местных производителей, делая правильный выбор.
Ранее сообщалось, что Cēsu alus планирует приобрести все капитальные доли Valmiermuižas alus. Сделка ещё должна получить разрешение Совета по конкуренции. Сумма сделки не раскрывается.