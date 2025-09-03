Большие рыбы пожирают малых: что будет с пивоварнями в Латвии после продажи Valmiermuižas alus

Отвечая на вопрос, не приведёт ли сделка с Valmiermuižas alus к новой тенденции, когда всё больше малых пивоварен будут присоединяться к крупным производствам, Плявиньш отметил, что, вероятно, половина малых производителей мечтает получить подобное предложение, но в целом этого ожидать не стоит. «Я думаю, случай с Valmiermuižas alus такой: за 18 лет они поняли, где можно расширяться, а где – нет. Им стало скучно, и в тот момент, когда самим становится скучно, приходит тот, у кого больше опыта, ресурсов и контактов, и забирает то, что ты сделал, чтобы нести дальше. С этой точки зрения ничего страшного нет. Не стоит забывать, что это бизнес, а не благотворительность, религия или политика», – сказал Плявиньш.