Пивное слияние: Valmiermuižas alus объединяется с Cēsu alus

Valmiermuižas alus объясняет, что целью сделки является продолжение варки крафтового пива в Валмиермуйже и развитие экспортного потенциала бренда Valmiermuižas. "Хотя это лучший год для Valmiermuižas alus, мы осознаем, что работаем в европейской бизнес-среде, которая недружелюбна к малым и независимым пивоварам, и в результате Латвия в прошлом году заняла последнее место в Европейском союзе по производству пива. Поэтому латвийским пивоварам очень сложно развиваться, инвестировать и конкурировать на европейском уровне", - говорит Руньгис.