Российская суперракета долетит до Риги за 2 минуты - но существует ли она вообще?
Заявления России о размещении на территории Беларуси новой баллистической ракеты "Орешник" вызывают серьезные сомнения. Латвийский военный эксперт считает, что речь может идти о психологической операции, а не о реальном оружии.
Размещение Россией в Беларуси баллистического ракетного комплекса «Орешник» остается под вопросом. Сомнения в достоверности этих заявлений в эфире телеканала TV24 выразил майор Национальных вооруженных сил Латвии, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш. По его словам, еще в ноябре 2024 года Главное управление разведки Украины сообщало, что название «Орешник» является лишь кодовым обозначением. На самом деле экспериментальная баллистическая ракета носит название «Кедр», и, по оценкам, у России может быть не более десяти таких изделий.
В этом году Служба безопасности Украины сообщила, что в результате успешного удара одна из таких ракет якобы была уничтожена. По имеющимся данным, речь идет о баллистической ракете средней дальности, способной развивать скорость свыше 12 300 километров в час и нести до шести боевых частей, в том числе с кассетными боеприпасами.
В открытых источниках также была опубликована карта, демонстрирующая время подлета этой ракеты к европейским городам. Согласно расчетам, до Даугавпилса она могла бы долететь за одну минуту и 22 секунды, до Вильнюса — за минуту и 40 секунд, до Тарту — за две минуты и 41 секунду. До Риги, по оценке Слайдиньша, подлет занял бы около двух минут.
При этом Россия распространила видеоматериал, в котором утверждается, что комплекс «Орешник» уже размещен в Беларуси, а его расчеты проходят подготовку и готовы заступить на боевое дежурство. Однако именно этот факт и вызывает наибольшие вопросы у эксперта.
Слайдиньш обратил внимание на то, что в опубликованном видео отсутствует сама пусковая установка. На кадрах видны лишь вспомогательные машины — обеспечения, связи и охраны. Несмотря на то что Кремль заявил о новом комплексе еще год назад, официальных фотографий пусковой установки до сих пор не существует, никто не видел ее вживую и не знает, как она выглядит.
По мнению майора НВС, это может указывать на очередную психологическую операцию России, цель которой — оказать давление на западные страны. В российском информационном пространстве «Орешник» преподносится как некое чудо-оружие, способное решить все проблемы, однако реальных доказательств его существования нет.
Кроме того, эксперт отметил, что предполагаемое размещение комплекса к югу от Минска находится в опасной близости к Украине, которая могла бы нанести удар по этой позиции. Это дополнительно ставит под сомнение целесообразность и реальность такого развертывания.
«Вокруг “Орешника” по-прежнему слишком много вопросов», — резюмировал Янис Слайдиньш, подчеркнув, что на данный момент заявления Москвы выглядят скорее элементом информационного давления, чем подтвержденной военной угрозой.