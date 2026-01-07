Российская суперракета долетит до Риги за 2 минуты - но существует ли она вообще?

Слайдиньш обратил внимание на то, что в опубликованном видео отсутствует сама пусковая установка. На кадрах видны лишь вспомогательные машины — обеспечения, связи и охраны. Несмотря на то что Кремль заявил о новом комплексе еще год назад, официальных фотографий пусковой установки до сих пор не существует, никто не видел ее вживую и не знает, как она выглядит.