Сколько лет нельзя снимать деньги с 3-го пенсионного уровня, чтобы не стать должником государства за часть возвращенного налога
Заключив договор с банком о 3-м пенсионном уровне, часть своей зарплаты работающий человек отправляет на специальный пенсионный счет. И за это государство при подаче налоговой декларации возвращает 25,5% от внесенной суммы. Звучит прекрасно, но есть нюансы, которые надо знать.
Одним из главных преимуществ третьего пенсионного уровня является возможность вернуть часть подоходного налога (IIN). Все звучит довольно просто: вы открываете счет третьего пенсионного уровня и начинаете регулярно откладывать средства. Ваши накопления инвестируются на финансовом рынке, чтобы приносить доход, а в конце года при подаче годовой налоговой декларации государство выплачивает вам 25,5% от внесенной суммы. Но есть в этой схеме некоторые вопросы, которые стоит прояснить.
Зачем государству возвращать налог?
Подобные системы давно работают на Западе. Через возврат подоходного налога государства стимулируют граждан формировать долгосрочные сбережения на старость, повышая общий уровень благосостояния.
Кто может воспользоваться возвратом части подоходного налога?
Чтобы воспользоваться этим, нужно соблюдать два условия:
- Быть официально трудоустроенным и получать зарплату.
- Обязательно подавать годовую налоговую декларацию. После подачи декларации информация о ваших взносах автоматически передается в Службу государственных доходов (VID).
Есть ли какие-то лимиты и ограничения?
Есть! Вы можете вносить в третий пенсионный уровень не более 10% от годовой брутто-зарплаты и не более 4000 евро в год. На самом деле можно вносить и больше, но расчет возврата части подоходного налога будет ограничен этими лимитами.
Пример — если ваша годовая зарплата 10 000 евро, и вы внесли на третий пенсионный уровень в год:
- 500 евро — государство вернет до 127 евро;
- 1000 евро — вернут до 255 евро;
- 1500 евро — все равно максимум 255 евро (так как превышен лимит 10 %).
Можно ли снять деньги, накопленные на третьем пенсионном уровне, не дожидаясь пенсии?
Можно. Средства, накопленные на третьем пенсионном уровне, можно снять начиная с 55 лет. Это закреплено законом. Но даже если срочно понадобятся деньги на непредвиденные расходы, использовать средства раньше этого возраста нельзя. С одной стороны, это неудобно, но с другой - это защищает накопления от импульсивных трат и гарантирует формирование долгосрочного капитала на старость.
Но даже если вам уже есть 55 лет, тоже есть нюансы. Служба государственных доходов (VID) на LVportāls сообщает, что если в течение года вы делаете взносы в частный пенсионный фонд и включаете их в перечень оправданных расходов, то внесенные средства в пенсионном плане необходимо хранить не менее двух лет, чтобы избежать обязанности возвращать подоходный налог.
По индивидуальным вопросам рекомендуется звонить на консультационный телефон VID: 67120000, либо задавать вопросы в письменной форме через Электронную систему декларирования (EDS), в разделе «Sarakste ar VID». Важно: при звонке на консультационный телефон VID можно получить персонализированную консультацию, если подключиться через EDS и назвать код, отображаемый в системе.