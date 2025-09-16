На государство больше нельзя положиться? Самоуправления возмущены отказом от обещанной компенсации

Каминскис напомнил, что в прошлом году была достигнута договоренность о том, что самоуправления получат компенсацию для смягчения последствий налоговой реформы, и самоуправления на это рассчитывают. Это соглашение было достигнуто для трехлетнего бюджетного плана. Однако в этом году неожиданно появилась информация о том, что самоуправления не получат в следующем году запланированную компенсацию в размере 58 миллионов, и что это сокращение будет включено в сокращение расходов государственного бюджета и составит треть от запланированной экономии.