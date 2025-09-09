"Ошибка - не делать ничего": жителей Латвии предупредили о риске потерять часть своих будущих пенсий
Главными факторами, которые мотивировали бы жителей Латвии регулярно проверять свои пенсионные накопления, являются ясная информация о работе пенсионной системы и удобный доступ к пенсионному счету.
На это в опросе, проведенном CBL Asset Management, указали почти половина (47%) респондентов, тогда как только четверть (25%) признали, что их стимулировала бы какая-либо дополнительная мотивация или вознаграждение.
Анализ данных показывает, что женщины (51%) чаще, чем мужчины (42%), подчеркивают значимость этой информации, тогда как жители в возрасте 30–39 лет (31%) относительно чаще ожидают различных стимулов или бонусов. Молодежь (10%) чаще других возрастных групп указывает, что для них важны советы друзей или коллег. «В обществе нередко существует представление, что капитал 2-го пенсионного уровня развивается сам по себе и на его доходность невозможно повлиять, но это не соответствует действительности. Накопления во 2-м пенсионном уровне являются одним из крупнейших личных активов жителей, и, если не уделять им внимания, можно потерять значительную часть будущих доходов. Наибольшая ошибка — не делать ничего», — подчеркивает Карлис Пургайлис, председатель правления дочернего предприятия банка Citadele, CBL Asset Management.
Он поясняет, что механизм формирования пенсионных накоплений прост: ежемесячно 5% от социальных взносов перечисляются на личный счет 2-го пенсионного уровня и инвестируются на финансовых рынках. Этими средствами управляют лицензированные инвестиционные управляющие компании, при этом сами жители могут выбрать наиболее подходящую стратегию инвестирования — более консервативную или активную, в зависимости от уровня риска и используемых инструментов. Проверить свои накопления 2-го уровня можно на портале www.latvija.lv и в Государственном агентстве социального страхования.
Пургайлис отмечает, что многим жителям по-прежнему не хватает знаний о работе пенсионной системы. Это подтверждают и результаты опроса, показывающие, что многие не знают, как проверить свои накопления во 2-м пенсионном уровне. Поэтому важно разъяснять суть системы и давать простые, понятные ответы на практические вопросы, чтобы люди могли принимать взвешенные решения о своем финансовом будущем.
