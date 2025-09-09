"Ошибка - не делать ничего": жителей Латвии предупредили о риске потерять часть своих будущих пенсий

Анализ данных показывает, что женщины (51%) чаще, чем мужчины (42%), подчеркивают значимость этой информации, тогда как жители в возрасте 30–39 лет (31%) относительно чаще ожидают различных стимулов или бонусов. Молодежь (10%) чаще других возрастных групп указывает, что для них важны советы друзей или коллег. «В обществе нередко существует представление, что капитал 2-го пенсионного уровня развивается сам по себе и на его доходность невозможно повлиять, но это не соответствует действительности. Накопления во 2-м пенсионном уровне являются одним из крупнейших личных активов жителей, и, если не уделять им внимания, можно потерять значительную часть будущих доходов. Наибольшая ошибка — не делать ничего», — подчеркивает Карлис Пургайлис, председатель правления дочернего предприятия банка Citadele, CBL Asset Management.