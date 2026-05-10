Принцесса Кэтрин и принц Уильям на садовой вечеринке (май 2026)
ФОТО: принцесса Кэтрин появилась в Букингемском дворце в украшениях Елизаветы II и Дианы
8 мая 2026 года принц Уильям и принцесса Кэтрин стали главными хозяевами второй садовой вечеринки сезона в Букингемском дворце в Лондоне. Принц и принцесса Уэльские приветствовали тысячи гостей на дворцовой лужайке, заменив короля Карла III, который ранее на этой неделе вместе с королевой Камиллой принимал первую садовую вечеринку сезона.
Ежегодные садовые вечеринки — королевская традиция, уходящая корнями в 1860-е годы. Они посвящены людям, которые вносят вклад в общественную жизнь и служение общинам по всей Великобритании. В этом году среди гостей были представители организаций, связанных с патронажами, военными связями и личными проектами королевской пары, а также сотрудники дипломатических служб. Мероприятие посетили около 8000 человек из самых разных сфер. Гостей угощали чаем, мини-сэндвичами и маленькими пирожными под весенним небом.
Королевский прием с личными акцентами
Принцесса Кэтрин появилась в элегантном кремовом ансамбле Self-Portrait: структурированном белом жакете и длинной юбке в горошек. Образ дополнила винтажная черно-белая шляпа. Особое внимание привлекли украшения с историей: серьги Queen Elizabeth’s Bahrain Pearl Drop Earrings и трехрядный жемчужный браслет принцессы Дианы, созданный Найджелом Милном. Эти вещи, которые Кейт уже надевала ранее, стали символичной отсылкой к двум важным фигурам британской королевской семьи — покойной королеве Елизавете II и принцессе Диане.
Принц Уильям дополнил образ супруги традиционным английским утренним костюмом и классическим цилиндром, подчеркнув торжественный и неизменный стиль таких приемов.
Гости, чьи истории тронули королевскую пару
Среди приглашенных были люди, внесшие заметный вклад в жизнь своих сообществ. Риан Мэннингс, основательница организации 2wish, которая поддерживает семьи после тяжелых утрат, поделилась с принцем Уильямом своей историей. По словам очевидцев, он был заметно тронут этим разговором.
Среди гостей также были Сэм Стейблс, основатель We Are Farming Minds — организации, которая борется со стигмой вокруг психического здоровья в сельских сообществах, а также Three Flying Fish — Роуэн, Анна и Гарри, молодые кадеты авиационного корпуса, преодолевшие изнурительный 3000-мильный маршрут в рамках испытания World’s Toughest Row.
На мероприятии присутствовали и другие старшие члены королевской семьи, включая двоюродную сестру Уильяма Зару Тиндолл, а также его дядю и тетю — принца Эдварда и Софи, герцогиню Эдинбургскую. Для Зары это стало первым появлением на садовой вечеринке в Букингемском дворце в 2026 году: она выбрала голубое платье. Софи, в свою очередь, посетила уже вторую садовую вечеринку в этом году.
Возвращение к публичной жизни и новые обязанности
Эта садовая вечеринка стала важным моментом для королевской пары, которая постепенно возвращается к публичным обязанностям после того, как в 2024 году у принцессы Кейт был диагностирован рак, а в начале 2025 года было объявлено о ремиссии. В последний раз пара посещала садовую вечеринку в мае 2025 года — тогда это был их первый такой выход почти за два года после периода ограниченных публичных появлений.
Впереди у принцессы Кейт — сольная ознакомительная поездка в Реджо-Эмилию в Италии, которая должна начаться 13 мая. Визит будет посвящен программам раннего развития детей и станет ее первой официальной зарубежной поездкой после болезни.