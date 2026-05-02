В семье Уильяма и Кэтрин появился новый "принц" - и он уже попал на официальный портрет

Любовь к животным в британской королевской семье имеет давнюю традицию. Покойная королева Елизавета II была особенно известна своей привязанностью к корги: за 70 лет правления у нее было более 30 собак этой породы. Первого корги, Сьюзен, она получила в подарок на 18-летие в 1944 году, и многие последующие собаки были потомками Сьюзен. Королева лично заботилась о своих питомцах и ежедневно гуляла с ними. Кроме того, она разводила дорги — помесь таксы и корги.