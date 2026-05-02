В семье Уильяма и Кэтрин появился новый "принц" - и он уже попал на официальный портрет
У королевской семьи появился новый принц — правда, пушистый. Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили нового члена семьи — очаровательного английского кокер-спаниеля по имени Отто.
1 мая пара опубликовала в Instagram милое фото Отто, поздравив его с первым днем рождения. В подписи к снимку они написали: «Добро пожаловать в семью, Отто! Сегодня тебе 1 год», добавив праздничные эмодзи. Фото сделала сама принцесса Кейт, которая не раз говорила о своей любви к фотографии. На снимке Отто позирует на травянистом лугу, а его шерсть слегка развевает ветер.
Отто — сын Орлы, черного кокер-спаниеля королевской семьи, который появился у Уильяма и Кейт в 2020 году. Ранее в этом году Кейт подтвердила, что семья оставила себе одного кобеля из помета Орлы 2025 года. Так Отто стал новым любимцем дома.
Орла уже хорошо знакома поклонникам королевской семьи: она появлялась на праздничных портретах принцессы Шарлотты, а также сопровождала Кейт на благотворительных матчах по поло в поддержку инициатив принца Уильяма.
Публичный дебют Отто состоялся за несколько дней до его дня рождения — на семейном портрете, опубликованном в Instagram к 15-й годовщине свадьбы Уильяма и Кейт. На трогательном снимке супруги лежат на траве вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а рядом отдыхают Орла и Отто.
Любовь Уильяма и Кейт к собакам известна давно. Их первым семейным псом был черный кокер-спаниель Лупо, которого им подарил брат Кейт, Джеймс Миддлтон, вскоре после свадьбы в 2011 году. Лупо был любимцем семьи до своей смерти в 2020 году, незадолго до того, как в доме появилась Орла.
Помимо собак, в семье Уильяма и Кейт есть и морская свинка. Сам Уильям однажды с юмором признался, что уход за ней — одна из наименее любимых домашних обязанностей: дети часто забывают чистить клетку, и делать это приходится ему.
Любовь к животным в британской королевской семье имеет давнюю традицию. Покойная королева Елизавета II была особенно известна своей привязанностью к корги: за 70 лет правления у нее было более 30 собак этой породы. Первого корги, Сьюзен, она получила в подарок на 18-летие в 1944 году, и многие последующие собаки были потомками Сьюзен. Королева лично заботилась о своих питомцах и ежедневно гуляла с ними. Кроме того, она разводила дорги — помесь таксы и корги.