ФОТО: в Лондоне прошел прием к 100-летию Елизаветы II - принцесса Кэтрин появилась в знаковых украшениях королевы

Прием к 100-летию Елизаветы II в Лондоне
В Букингемском дворце собрались представители королевской семьи, сотни гостей и люди, которым, как и самой королеве, в этом году исполнилось ...
Вторник стал эмоциональным и трогательным днем как для поклонников британской королевской семьи, так и для самих ее членов: в этот день были отданы дань памяти покойной королеве Елизавете II, которой исполнилось бы 100 лет. Эти памятные мероприятия показали, насколько глубоко уважают и любят монарха, ушедшую из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, оставив после себя наследие преданности долгу и служению.
После насыщенного дня мероприятий с участием короля Карла III и королевы Камиллы принц и принцесса Уэльские вернулись к исполнению королевских обязанностей после трехнедельных пасхальных каникул. Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили прием в Мраморном зале Букингемского дворца, где к ним присоединились более 200 гостей, включая представителей 45 патронируемых королевой организаций. На мероприятие также пригласили долгожителей, которые, как и покойная королева, отмечали свое 100-летие.
Среди старших членов королевской семьи, присутствовавших на приеме, были король и королева, герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна, герцог и герцогиня Глостерские, 90-летний герцог Кентский и 89-летняя принцесса Александра. Семья собралась для официального портрета в честь этой даты: в центре находились король Карл и королева Камилла, по бокам от них — герцог Кентский и принцесса Александра.
Ранее в тот же день король Карл опубликовал трогательное видеообращение из Балморала, назвав эту годовщину моментом, чтобы «вспомнить жизнь и утрату монарха, который так много значил для всех нас, и вновь отметить многочисленные дары ее памяти».
After a day of events to mark what would have been Queen Elizabeth II’s 100th birthday, we remember the life of the longest serving Monarch in history. pic.twitter.com/O1PUxZXvDP— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2026
Прием в Букингемском дворце стал проникновенным чествованием жизни и наследия Елизаветы II. Принцесса Уэльская, выбравшая сшитое на заказ сиреневое платье-миди Emilia Wickstead с рукавами три четверти, отдала особенно трогательную дань памяти королеве, дополнив образ одними из ее самых любимых украшений. Кейт надела культовое трехрядное жемчужное ожерелье покойной королевы, а также бахрейнские жемчужные серьги, подаренные тогда еще принцессе Елизавете в день ее свадьбы в 1947 году. После смерти королевы эти украшения стали важной частью гардероба Миддлтон, символизируя преемственность и уважение.
Выбор наряда и украшений Кейт стал не только отсылкой к безупречному стилю Елизаветы II, но и отражением той близости и взаимного уважения, которые существовали между ними. Королевский редактор Рассел Майерс недавно отметил, что королева «заботилась» о Кэтрин с того момента, как та вошла в королевскую семью в 2011 году, наставляла ее и поддерживала на протяжении многих лет.
Принц Уильям и Кейт тепло общались с гостями, в том числе с долгожителями и представителями организаций, находившихся под покровительством королевы. Их дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — на мероприятии не присутствовали, однако были упомянуты в публикации в соцсетях, которую супруги посвятили памяти прабабушки. В посте были опубликованы фотографии детей с Елизаветой II и подпись: «Помним Ее Величество королеву Елизавету II в 100-ю годовщину со дня ее рождения. Она вдохновляла поколения всей своей жизнью, посвященной долгу».
Одним из самых трогательных моментов дня стал душевный разговор принцессы Уэльской с 88-летним Тони Гледхиллом — бывшим сотрудником лондонской полиции, награжденным в 2008 году Крестом Георга за храбрость, проявленную при задержании вооруженных преступников в 1966 году. Во время беседы Тони держал Кейт за руки, а принцесса, видя его волнение, наклонилась к нему и обняла, нежно удерживая его ладони в своих.
Позже Тони рассказал, что сообщил принцессе о недавней потере жены, с которой прожил 67 лет. Перед смертью она настояла, чтобы он обязательно посетил это мероприятие во дворце. Он также пообщался с принцем Уильямом и королем Карлом, а затем, вспоминая разговор с Кейт, сказал: «Принцесса была чудесной, она была великолепна».
Помимо приема, празднование столетия со дня рождения королевы продолжилось и в рамках других мероприятий. Король Карл и королева Камилла посетили новую выставку в Букингемском дворце, где было представлено более 300 предметов из гардероба Елизаветы II, давая публике возможность увидеть культовый стиль монарха и узнать больше о ее личной истории. В это же время принцесса Анна открыла Мемориальный сад королевы Елизаветы II в Риджентс-парке — тихое и торжественное пространство, посвященное памяти покойной королевы.