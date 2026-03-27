"Я спросила, готова ли Кэтрин стать королевой - ответ был однозначным": что ждет британскую монархию
Принц Уильям и принцесса Кэтрин в последние месяцы выполняют все больше королевских обязанностей. Один источник, близкий к дворцу, подтвердил, что принцесса Уэльская полностью готова взять на себя роль королевы, когда придет время.
Хотя король Карл III был тем, кто устроил роскошный государственный банкет в Виндзорском замке в честь визита гостей из Нигерии, наибольшее внимание привлекли принц и принцесса Уэльские. Они буквально очаровали президента Нигерии и первую леди во время государственного визита в Соединенное Королевство.
Пара взяла на себя ведущие роли в дипломатических обязанностях, приветствуя видных гостей в Великобритании. Это все более ясное свидетельство того, что Уильям и Кэтрин играют все более центральную роль в событиях королевской семьи. Оба, как вместе, так и по отдельности, в последнее время расширили объем своих обязанностей.
Уильям заменял короля на многих важных мероприятиях. В прошлом году он представлял королевскую семью на похоронах папы Франциска, а на этой неделе от имени отца присутствовал на инаугурации новой архиепископа Кентерберийского Сары Малалли.
Что касается внутренних семейных проблем — в том числе спора, связанного с Эндрю Маунтбаттеном-Виндзором и его дочерьми, принцессами Беатрис и Евгенией — некоторые комментаторы считают, что именно Уильям «принимает ряд решений», как решать эту ситуацию. Его растущее влияние за кулисами, а также увеличивающееся количество совместных публичных обязанностей в последние месяцы показывают, что принц и принцесса Уэльские — особенно Кэтрин — тщательно готовятся к тому, что их ожидает в будущем.
Британский эксперт по королевской семье Кэти Никол раскрыла: «Я спросила у человека, который очень хорошо знает Кэтрин и Уильяма, готова ли она к следующему шагу как королева, и ответ был однозначным "да"».
«Конечно, они с Уильямом хотят, чтобы Карл оставался на троне еще много лет, но если этот момент наступит раньше, чем ожидалось, они полностью подготовлены и способны взять на себя свои следующие обязанности. У них большой опыт и очень хорошая подготовка», — приводит слова эксперта Mirror.
Бывшая корреспондент BBC по королевской семье Дженни Бонд отметила, что частые совместные обязанности пары в последние месяцы также имеют значение — так же как и то, от каких членов семьи они выбирают дистанцироваться. Она прокомментировала: «Мы видим чету Уэльских все чаще, и кажется, что они действительно наслаждаются своей общественной работой».
«Они придают свежесть, молодежный энтузиазм королевским обязанностям: Кейт смеется, когда готовит Уильяму кофе, потому что знает, что он его не пьет, Уильям принимает заказ по телефону от незнакомого звонящего или запрыгивает на велосипед Грега Джеймса во время благотворительного заезда».
«Они действительно излучают энергию, выполняя совместные обязанности, и замечательно видеть, как они принимают эту странную жизнь, которая им досталась. Это работа на всю жизнь, поэтому важно, чтобы они нашли способ сделать ее приятной, а также значимой».
«Они отдалились от Сассексов уже семь лет. Я думаю, им не важно, что делают Гарри и Меган. У них достаточно своих дел. Мы еще не видели доказательств того, что они и остальные представители королевской семьи действительно отдалились от Беатрис и Евгении — Пасха это покажет».
«Но я не сомневаюсь, что Уильям очень внимателен к общественному мнению и будет делать то, что необходимо, чтобы прислушиваться к нему и защищать репутацию монархии».
Растущее влияние Уильяма и Кэтрин на монархию очевидно, поскольку им суждено в будущем стать королем и королевой, и основы их правления закладываются уже сейчас.