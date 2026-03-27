"Я спросила, готова ли Кэтрин стать королевой - ответ был однозначным": что ждет британскую монархию

Что касается внутренних семейных проблем — в том числе спора, связанного с Эндрю Маунтбаттеном-Виндзором и его дочерьми, принцессами Беатрис и Евгенией — некоторые комментаторы считают, что именно Уильям «принимает ряд решений», как решать эту ситуацию. Его растущее влияние за кулисами, а также увеличивающееся количество совместных публичных обязанностей в последние месяцы показывают, что принц и принцесса Уэльские — особенно Кэтрин — тщательно готовятся к тому, что их ожидает в будущем.