Не простили вольнодумия: в России "отменяют" Дмитрия Нагиева?
В России впал в немилость актер Дмитрий Нагиев, которого после недавних публичных высказываний о так называемой "специальной военной операции" и состоянии российского кино решили "отменить".
В середине декабря на премьере фильма «Елки 12» в Москве актер сделал ряд резонансных заявлений, объяснив популярность франшизы усталостью зрителей от «серости и грязи» военных фильмов. Актер отметил, что «Елки» дают иллюзию мирной жизни, а его слова вызвали общественный резонанс и критику..
Когда одна из журналисток задала ему вопрос о его личной жизни, Нагиев отреагировал резко. «Ты на четвертый год войны спрашиваешь меня, какие авантюры были в моей жизни?» — ответил актер встречным вопросом.
Судя по удивлению на лицах присутствующих, не все сразу поняли, как реагировать на его слова: коллеги актера и зрители в зале начали смеяться и аплодировать, когда он со сцены предположил, что в российских кинотеатрах показывают «полное дерьмо», потому что не хватает иностранного контента.
Однако в интернете почти сразу же прозвучали предложения присвоить актеру статус «иностранного агента» (с таким предложением, например, выступил депутат Курской областной думы от «Единой России» Дмитрий Гулиев).
Теперь, как сообщают СМИ, против Нагиева действительно введены санкции. «Нагиев был убран со всех рекламных баннеров, его рекламные контракты были расторгнуты. Также были закрыты все его возможности на телевидении и в кино. Все это произошло после того, как он, пусть и косвенно, выразил осуждение войны», — сообщают СМИ, уточняя, что сейчас этот человек в России фактически «отменен», и это его «плата за нелояльность».
По данным журналистов, Нагиев до последнего «пытался действовать в соответствии с обстоятельствами», но, будучи «человеком принципиальным», в момент, «когда у него появилась возможность, он воспользовался ею как мог». «И государство немедленно ответило ему», — говорится в одной из публикаций.
С начала войны Дмитрий Нагиев публично не высказывал свою позицию по этому вопросу. Однако вскоре после начала боевых действий он опубликовал в Instagram видео, где бреет голову под строки антивоенной песни группы «Аквариум» «Поезд в огне».
В описании он также упомянул «горький вкус утраченной надежды». После этого в интернете появились слухи о его эмиграции, однако Нагиев их опроверг, заявив в соцсетях, что «Дима дома». Позже он также отказался вести премию «Муз-ТВ», и в его объяснениях были найдены «обиженные» намеки на Владимира Путина.
В последние годы Нагиев был одним из главных представителей российского шоу-бизнеса с высоким уровнем доверия. Он вел шоу Первого канала «Голос», снимался в популярных сериалах, был одним из самых востребованных актеров российского кино, а также заключил крупный рекламный контракт с МТС.