"Он смотрит только очень хорошее кино": Нагиев признал внебрачного сына, которого скрывал 16 лет
Слухи о личной жизни Дмитрия Нагиева появляются в СМИ регулярно. Еще в 2010-х годах говорили о том, что у актера есть тайные дети, которых он скрывает от публики. И вот теперь российский актер и шоумен официально признался, что у него есть 16-летний внебрачный сын Марк.
Старший сын Дмитрия — 35-летний Кирилл (от брака с Аллой Селищевой) строит карьеру в кино. Он регулярно встречается с отцом, они поддерживают теплые отношения. В новом интервью порталу Собака.ru Нагиев рассказал и о своем младшем наследнике, который тоже интересуется кино. По словам звездного отца, он часто беседует с Марком об искусстве.
"Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино", — заметил Нагиев. Он добавил: "Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахожусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тяжести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг оттуда к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо». Когда-то мой сенсей по айкидо сказал: «Обливайся холодной водой». И я это делал долгие годы. А потом я его спросил: «А вы обливаетесь?» Он сказал: «Мне уже не надо». Я нахожусь в той стадии, когда мне уже не надо".
Дмитрий Нагиев на сцене и за кулисами
Марк родился в конце 2000-х, когда Дмитрий Нагиев окончательно переехал из Санкт-Петербурга в Москву. На этот же период пришелся успех сериала "Физрук" и съемки Нагиева в шоу "Голос".
Стоит отметить, что Нагиев не раскрывает личность матери Марка, так как тщательно оберегает свою семейную жизнь.