"На четвертом году войны..." Нагиев продолжает высказываться на грани дозволенного в РФ
На премьере фильма "Елки-12" актер и шоумен Дмитрий Нагиев сделал высказывание, которое вновь привлекло внимание к его плохо скрываемой отрицательной позиции в отношении развязанной Россией войны в Украине.
Отвечая на вопрос корреспондента о причинах устойчивой популярности франшизы «Елки», Нагиев заявил, что интерес зрителей к таким фильмам будет только расти. По его словам, общество устало от обилия картин на военную тему. «Столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь, эта иллюзия мирной счастливой жизни», — отметил актер, фактически противопоставив развлекательное кино тяжелой и мрачной военной повестке, царящей в нынешнем российском обществе.
Разговор с журналисткой продолжился вопросом о том, какие авантюры или яркие события произошли в жизни актера в последнее время. Однако и здесь Нагиев связал личное с происходящим вокруг, ответив встречным вопросом: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни…?»
Так называемая безмозглая журналисточка спрашивает Нагиева : что интересного произошло в Вашей жизни?— Ольга🇩🇪💛💙Безумцы➡️мимо (@lass_mich_reden) December 15, 2025
Это высказывание вписывается в общую линию публичного поведения Нагиева с начала войны. Он избегает прямых политических заявлений, но регулярно делает эмоциональные и контекстные ремарки, из которых следует его усталость от происходящего и неприятие милитаристской риторики. При этом актер не формулирует однозначной позиции, что позволяет по-разному трактовать его отношение к войне и происходящему в стране.