"На четвертом году войны..." Нагиев продолжает высказываться на грани дозволенного в РФ

Это высказывание вписывается в общую линию публичного поведения Нагиева с начала войны. Он избегает прямых политических заявлений, но регулярно делает эмоциональные и контекстные ремарки, из которых следует его усталость от происходящего и неприятие милитаристской риторики. При этом актер не формулирует однозначной позиции, что позволяет по-разному трактовать его отношение к войне и происходящему в стране.