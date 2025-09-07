Дмитрий Нагиев беспокоится о пенсии: "Старость может оказаться не такой спокойной"

Разговор на денежные темы возник во время встречи Дмитрия Нагиева с представителями агентства недвижимости в Дубае. Специалисты советовали артисту рассмотреть инвестиции в коммерческую недвижимость как способ создать стабильный доход. Однако Нагиев признался: несмотря на то, что его годовой доход раньше оценивался в 3 миллиона долларов, пока он не готов к крупным вложениям.