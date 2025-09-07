Дмитрий Нагиев беспокоится о пенсии: "Старость может оказаться не такой спокойной"
Дмитрий Нагиев, признался, что задумывается о своем финансовом будущем. В беседе для YouTube-шоу Circle Property Dubai он рассказал, что его пенсия составит всего около 20 тысяч рублей (около 200 евро), а накопленные 70 тысяч долларов кажутся слишком скромной суммой для беззаботной старости.
Разговор на денежные темы возник во время встречи Дмитрия Нагиева с представителями агентства недвижимости в Дубае. Специалисты советовали артисту рассмотреть инвестиции в коммерческую недвижимость как способ создать стабильный доход. Однако Нагиев признался: несмотря на то, что его годовой доход раньше оценивался в 3 миллиона долларов, пока он не готов к крупным вложениям.
При этом Дмитрий Нагиев часто бывает в Дубае — проводит мастер-классы, отдыхает, но слухи о баснословных гонорарах опровергает: по его словам, организаторы лишь компенсируют перелёт, проживание и питание.
Тем временем в росСМИ ранее появилась одна неожиданная новость. Московский мировой суд вынес решение о взыскании с Дмитрия Нагиева задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Судебные документы, на которые ссылаются РИА Новости, подтверждают: артисту вменили долги за квартиру, электричество, отопление и коммуналку. Сумма задолженности не уточняется, известно лишь, что накопились неоплаченные счета за определённый период.
Фанаты Нагиева в соцсетях выразили удивление: многие предположили, что речь может идти о технической ошибке. Другие напомнили, что артист активно занимается благотворительностью, поэтому история с долгами выглядит особенно неожиданной.