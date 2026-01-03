"Разорвали Диму, как игрушку в песочнице": новогоднее поздравление Нагиева вызвало резонанс по обе стороны фронта

Поводом для общественного резонанса стали слова актера на премьере «Елок-12», где он объяснил популярность франшизы усталостью зрителей от военной тематики. Нагиев отметил, что в кино выходит слишком много фильмов о войне, которые он охарактеризовал как «серость» и «грязь». Разговор с журналисткой продолжился вопросом о том, какие авантюры или яркие события произошли в жизни актера в последнее время. Однако и здесь Нагиев связал личное с происходящим вокруг, ответив встречным вопросом: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни…?» Эти формулировки вызвали жесткую реакцию со стороны части российской общественности и политиков, которые решили поднять вопрос о признании актера иноагентом.