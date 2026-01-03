"Разорвали Диму, как игрушку в песочнице": новогоднее поздравление Нагиева вызвало резонанс по обе стороны фронта
Новогоднее видеообращение российского актера и шоумена Дмитрия Нагиева в соцсетях стало продолжением скандала, разгоревшегося после его слов на премьере фильма "Елки-12".
Дмитрий Нагиев попытался ответить на обвинения, возникшие после комментариев о переизбытке военной тематики в современном кино, однако его заявление было воспринято публикой крайне неоднозначно.
В новогоднем обращении Нагиев подчеркнул, что находится в России, и заявил, что из его слов «сделали атаку» — как на него самого, так и на страну. По его словам, все происходящее «касается каждого из нас», а в новогоднем поздравлении он пожелал подписчикам «победы во всем», а также добра, нежности и любви. Прямых высказываний о войне или политике в видео снова не прозвучало.
Поводом для общественного резонанса стали слова актера на премьере «Елок-12», где он объяснил популярность франшизы усталостью зрителей от военной тематики. Нагиев отметил, что в кино выходит слишком много фильмов о войне, которые он охарактеризовал как «серость» и «грязь». Разговор с журналисткой продолжился вопросом о том, какие авантюры или яркие события произошли в жизни актера в последнее время. Однако и здесь Нагиев связал личное с происходящим вокруг, ответив встречным вопросом: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни…?» Эти формулировки вызвали жесткую реакцию со стороны части российской общественности и политиков, которые решили поднять вопрос о признании актера иноагентом.
Так называемая безмозглая журналисточка спрашивает Нагиева : что интересного произошло в Вашей жизни?— Ольга🇩🇪💛💙Безумцы➡️мимо (@lass_mich_reden) December 15, 2025
Ответ ЧЕЛОВЕКА в стране фашизма:
-ты меня спрашиваешь на четвертом году войны какие авантюры произошли в моей жизни??
Главное, что происходит- это война. pic.twitter.com/MFKH6rEcje
В то же время в комментариях под новогодним обращением Нагиева появились пользователи из Украины. Некоторые из них увидели в словах актера скрытый антивоенный подтекст и поблагодарили его за поддержку , хотя сам Нагиев подобных заявлений не делал. Комментаторы отмечали его прежнее уважительное отношение к Украине и украинцам, интерпретируя нынешнее видео как завуалированное несогласие с происходящим.
Российская аудитория отреагировала заметно жестче. Часть пользователей обвинила Нагиева в двусмысленности, осторожных формулировках и попытке сохранить нейтралитет, не рискуя карьерой. В комментариях звучали упреки в отсутствии четкой позиции и нежелании прямо обозначить свое отношение к происходящему. "Забавно. И с одной стороны, и с другой дифирамбы поют. Разорвали Диму, как игрушку в песочнице. А что имел в виду сам Дима, никто не знает", - написал один из пользователей.