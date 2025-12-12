Победитель "Евровидения-2024" объявил, что отказывается от награды в знак протеста
фото: Jessica Gow/TT/Shutterstock/ Vida Press
Победитель "Евровидения - 2024" Nemo с трофеем.
Мировые звезды

Победитель "Евровидения-2024" объявил, что отказывается от награды в знак протеста

Отдел новостей

Otkrito.lv

Музыкант Nemo (Немо Меттлер), победивший на "Евровидении-2024" с песней "The Code", объявил, что вернет свою награду организаторам. 26-летний артист, ставший первым открыто небинарным победителем, планирует отправить трофей в штаб-квартиру Европейского вещательного союза (EBU) в Женеве.

В заявлении, опубликованном в Instagram, музыкант объяснил свое решение несоответствием между декларируемыми ценностями конкурса и действиями организаторов. Nemo подчеркнул, что «Евровидение» годами провозглашало приверженность единству, инклюзивности и достоинству для всех, однако продолжающееся участие Израиля в конкурсе противоречит этим принципам.

Артист указал на позицию Независимой международной комиссии ООН по расследованию, которая признала действия Израиля геноцидом. По его словам, это создает явный конфликт между идеалами конкурса и решениями EBU, который при этом настаивает на «аполитичности» «Евровидения».

Немо особо отметил, что его протест не направлен против отдельных музыкантов или людей. Музыкант обвинил организаторов в том, что конкурс многократно использовался для смягчения имиджа государства, обвиняемого в серьезных нарушениях. «Хотя я безмерно благодарен сообществу, которое окружало этот конкурс, и всему, чему этот опыт научил меня как человека и как художника, сегодня я больше не чувствую, что этот трофей должен стоять на моей полке», — говорится в заявлении певца. Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что организаторы огорчены решением Nemo, но уважают его точку зрения.

Победителя "Евровидения" Nemo на фестивале в Юрмале.

Победитель "Евровидения" Nemo на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024

Победитель "Евровидения" Nemo на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024.

Решение Nemo усилило кризис вокруг «Евровидения-2026». 4 декабря на генеральной ассамблее EBU в Женеве несколько стран требовали отстранить Израиль от участия в конкурсе, однако организаторы решили не проводить голосование по этому вопросу. После этого решения уже пять стран объявили о бойкоте «Евровидения-2026» из-за войны в Газе: Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Последняя присоединилась к бойкоту 11 декабря после решения совета национального вещателя RUV, заявив, что общественная дискуссия внутри страны сделала участие невозможным, а конкурс больше не несет ни радости, ни ощущения мира.

Израильский вещатель Kan приветствовал решение EBU сохранить страну в конкурсе. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это ценным жестом солидарности и победой над теми, кто стремится заставить Израиль замолчать. Он также заявил, что Тель-Авив должен быть представлен на всех мировых сценах. Израильское посольство в Норвегии назвало бойкот пяти стран разочаровывающим и противоречащим духу конкурса. Тем временем Польша, Германия и Австрия подтвердили свое участие в «Евровидении-2026», заявив, что конкурс должен оставаться пространством только для музыки. В ближайшие дни ожидаются решения оставшихся стран, особое внимание приковано к Франции и Великобритании.

Темы

ИзраильInstagramИрландияООНГерманияПольшаНидерландыИспанияСловенияИсландияАвстрияТель-АвивИцхак ГерцогЕвровидениеВойна в ИзраилеСектор ГазаПалестинаЕвровидение-2024Nemo

Другие сейчас читают