Победитель "Евровидения-2024" объявил, что отказывается от награды в знак протеста

Немо особо отметил, что его протест не направлен против отдельных музыкантов или людей. Музыкант обвинил организаторов в том, что конкурс многократно использовался для смягчения имиджа государства, обвиняемого в серьезных нарушениях. «Хотя я безмерно благодарен сообществу, которое окружало этот конкурс, и всему, чему этот опыт научил меня как человека и как художника, сегодня я больше не чувствую, что этот трофей должен стоять на моей полке», — говорится в заявлении певца. Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что организаторы огорчены решением Nemo, но уважают его точку зрения.