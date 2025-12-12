Победитель "Евровидения-2024" объявил, что отказывается от награды в знак протеста
Музыкант Nemo (Немо Меттлер), победивший на "Евровидении-2024" с песней "The Code", объявил, что вернет свою награду организаторам. 26-летний артист, ставший первым открыто небинарным победителем, планирует отправить трофей в штаб-квартиру Европейского вещательного союза (EBU) в Женеве.
В заявлении, опубликованном в Instagram, музыкант объяснил свое решение несоответствием между декларируемыми ценностями конкурса и действиями организаторов. Nemo подчеркнул, что «Евровидение» годами провозглашало приверженность единству, инклюзивности и достоинству для всех, однако продолжающееся участие Израиля в конкурсе противоречит этим принципам.
Артист указал на позицию Независимой международной комиссии ООН по расследованию, которая признала действия Израиля геноцидом. По его словам, это создает явный конфликт между идеалами конкурса и решениями EBU, который при этом настаивает на «аполитичности» «Евровидения».
Немо особо отметил, что его протест не направлен против отдельных музыкантов или людей. Музыкант обвинил организаторов в том, что конкурс многократно использовался для смягчения имиджа государства, обвиняемого в серьезных нарушениях. «Хотя я безмерно благодарен сообществу, которое окружало этот конкурс, и всему, чему этот опыт научил меня как человека и как художника, сегодня я больше не чувствую, что этот трофей должен стоять на моей полке», — говорится в заявлении певца. Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что организаторы огорчены решением Nemo, но уважают его точку зрения.
Победитель "Евровидения" Nemo на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Решение Nemo усилило кризис вокруг «Евровидения-2026». 4 декабря на генеральной ассамблее EBU в Женеве несколько стран требовали отстранить Израиль от участия в конкурсе, однако организаторы решили не проводить голосование по этому вопросу. После этого решения уже пять стран объявили о бойкоте «Евровидения-2026» из-за войны в Газе: Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Последняя присоединилась к бойкоту 11 декабря после решения совета национального вещателя RUV, заявив, что общественная дискуссия внутри страны сделала участие невозможным, а конкурс больше не несет ни радости, ни ощущения мира.
Израильский вещатель Kan приветствовал решение EBU сохранить страну в конкурсе. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это ценным жестом солидарности и победой над теми, кто стремится заставить Израиль замолчать. Он также заявил, что Тель-Авив должен быть представлен на всех мировых сценах. Израильское посольство в Норвегии назвало бойкот пяти стран разочаровывающим и противоречащим духу конкурса. Тем временем Польша, Германия и Австрия подтвердили свое участие в «Евровидении-2026», заявив, что конкурс должен оставаться пространством только для музыки. В ближайшие дни ожидаются решения оставшихся стран, особое внимание приковано к Франции и Великобритании.