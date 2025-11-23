Солистка "Тату": "Наше выступление на "Евровидении" в Риге - это позор, но мы должны были быть на 1-м месте"
В новом интервью певица Лена Катина призналась, что считает позором выступление группы "Тату" (t.A.T.u.) с песней "Не верь, не бойся, не проси" на конкурсе "Евровидение", который прошел в 2003 году в Риге.
В интервью Алене Жигаловой участница коллектива пояснила, что участницы "Тату" не планировали участвовать в "Евровидении". По словам Лены Катиной, продюсер группы Иван Шаповалов был категорически против этой идеи. Причина была проста — группа никогда не выступала вживую. На протяжении трёх лет дуэт пел под фонограмму, а на конкурсе требовалось живое исполнение. "Мы отпахали три года под фанеру. Тут нам говорят: вы едете на "Евровидение". А на "Евровидении" нужно петь живьем! Это вообще другая история. А поскольку переговоры длились очень долго, мы быстренько набрали бэнд и успели порепетировать с ними пару раз в Москве. Ну что такое две репетиции, когда ты три года работал под фанеру? Ни о чем", — подчеркнула Катина.
Когда девушки приехали на репетиции в Латвию, стало ясно, что ситуация осложняется. У Юлии Волковой был сорван голос — ей физически трудно было петь. Поэтому генеральные репетиции проходили без неё. Тем не менее организаторы настояли, чтобы дуэт всё-таки выступил, и "Тату" вышли на сцену в прямом эфире конкурса.
После возвращения из Риги Лена Катина посмотрела запись выступления и захотела уйти из шоу-бизнеса, поскольку номер показался ей "ужасом" и "позором". "Я смотрю и понимаю, что это просто треш. Я так расстроилась. Меня накрыла депрессия", — поделилась Катина. Она считает, что группа, которая в итоге заняла третье место, не заслуживала даже 33-го.
Парадоксально, что при этом Катина уверяет, что, благодаря всемирной популярности проекта, "Тату" все равно должны были оказаться победителями, но вмешалась "политика". "Мы должны были быть на первом месте, но была замена результатов в Англии - там проголосовали на 12 баллов, но нам поставили ноль. Там была эта фишка - голосование людей и голосование жюри. Мы просто не должны были выиграть, и все, я так думаю. Юрию Аксюте потом приходило официальное письмо о том, что Англия на самом деле 12 дала". Катина согласна с этой версией, потому что считает странной ситуацию с оценкой в 0 баллов от Великобритании в тот момент, когда группа была "на первых строчках всех хит-парадов, в том числе и в Англии".
Так в 2003 году приехавшую из России на поезде группу "Тату" встречали на Рижском центральном вокзале: