Солистка "Тату": "Наше выступление на "Евровидении" в Риге - это позор, но мы должны были быть на 1-м месте"

Парадоксально, что при этом Катина уверяет, что, благодаря всемирной популярности проекта, "Тату" все равно должны были оказаться победителями, но вмешалась "политика". "Мы должны были быть на первом месте, но была замена результатов в Англии - там проголосовали на 12 баллов, но нам поставили ноль. Там была эта фишка - голосование людей и голосование жюри. Мы просто не должны были выиграть, и все, я так думаю. Юрию Аксюте потом приходило официальное письмо о том, что Англия на самом деле 12 дала". Катина согласна с этой версией, потому что считает странной ситуацию с оценкой в 0 баллов от Великобритании в тот момент, когда группа была "на первых строчках всех хит-парадов, в том числе и в Англии".