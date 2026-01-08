Жителям латвийских регионов придется привыкать к новому способу передвижения - транспорту "по запросу"

В соответствии с принятыми в прошлом году решениями региональный общественный транспорт в этом году столкнется с рядом существенных изменений: цены на билеты вырастут на следующей неделе, 15 января, а государственную сеть региональных автобусных маршрутов планируется сократить на 11,06 млн километров, или на 16%, по сравнению с 2025 годом. Также начнется подготовка к введению услуги "Общественный транспорт по запросу", чтобы ее можно было ввести по всей стране к концу этого года или в начале 2027 года. Тогда жители малонаселенных районов не останутся без транспорта, сообщает Latvijas Avīze.