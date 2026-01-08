Жителям латвийских регионов придется привыкать к новому способу передвижения - транспорту "по запросу"
В 2026 году региональный общественный транспорт в Латвии ждут серьёзные изменения: с 15 января вырастут тарифы, а сеть автобусных маршрутов сократится на 16%. Параллельно начнётся подготовка к запуску услуги транспорта по запросу.
В соответствии с принятыми в прошлом году решениями региональный общественный транспорт в этом году столкнется с рядом существенных изменений: цены на билеты вырастут на следующей неделе, 15 января, а государственную сеть региональных автобусных маршрутов планируется сократить на 11,06 млн километров, или на 16%, по сравнению с 2025 годом. Также начнется подготовка к введению услуги "Общественный транспорт по запросу", чтобы ее можно было ввести по всей стране к концу этого года или в начале 2027 года. Тогда жители малонаселенных районов не останутся без транспорта, сообщает Latvijas Avīze.
Осенью прошлого года Совет по общественному транспорту принял решение о том, что с 15 января 2026 года тариф на железнодорожные перевозки увеличится в среднем на 6,6%, а на автобусные перевозки - примерно на 7,5%. Что касается услуги "Общественный транспорт по запросу", то ее будет предоставлять Автотранспортная дирекция (АТД). В конце прошлого года председатель правления АТД Янис Лапиньш рассказал СМИ, что дирекция будет предлагать новую услугу самостоятельно, закупая экологически чистый и низкоэмиссионный транспорт на четыре-восемь пассажирских мест. Также АТД будет нанимать водителей для предоставления услуги.
Такой вид транспорта будет введен по всей Латвии в местах с плохой доступностью транспорта и низким спросом. Транспорт АТД будет предоставляться по запросу на телефон колл-центра или через специальное приложение. Диспетчеры зарегистрируют заявку и сообщат пассажиру, когда прибудет транспорт. Стоимость билетов на такие поездки будет соответствовать существующей билетной политике. Таким образом планируется экономить средства, избегая пустых автобусов на маршрутах. "Транспорт по запросу позволит людям жить за пределами крупных городов, не теряя доступа к услугам, при этом сократится количество пустых рейсов и транспортные расходы", - сказала специалист по планированию маршрутной сети и проектам мобильности Курземского региона планирования Анна Маргрета Вердиня.