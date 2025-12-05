Лочмеле подчёркивает, что "Евровидение" является значимой платформой для латвийских артистов, так как позволяет шире представить латвийскую музыку и культуру в международной среде и достичь аудитории, которая в обычной жизни была бы недоступна. Это способствует развитию и узнаваемости латвийской музыкальной индустрии. Она также отмечает, что LSM работает в соответствии с чёткими редакционными принципами, предполагающими независимое, основанное на фактах и многоплановое объяснение событий. Лочмеле подчёркивает, что обязанность LSM — предоставлять обществу достоверную информацию о важных процессах, включая события и гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, и LSM делает это независимо от того, в каких международных проектах или инициативах участвует.