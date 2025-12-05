LSM о скандале: "Евровидение" - культурная платформа, а не политическая арена
Латвийское общественное медиа (LSM) подчеркивает, что "Евровидение" должно оставаться культурной и музыкальной платформой, а не ареной политических споров, несмотря на международные дискуссии вокруг участия Израиля.
Евровидение должно оставаться культурной и музыкальной платформой, отделив его от политики, подчёркивает представитель LSM Райна Анна Лочмеле. Она отмечает, что на голосовании Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (EBU) большинство организаций-участниц поддержали новый комплекс мер, связанных с безопасностью, нейтральностью, принципами управления и процедурами честного голосования. В связи с этим было решено продолжить подготовку "Евровидения" 2026 года без отдельного голосования по участию Израиля.
По словам Лочмеле, LSM также последовательно выступает за то, чтобы конкурс сохранял свой культурный и музыкальный характер, поддерживая предложения, которые усиливают профессиональное проведение, а также целостность и международную надёжность конкурса.
Представитель LSM напоминает, что ряд представителей EBU во время Генеральной ассамблеи акцентировали единство организации и важность общественных медиа, в том числе обеспечивающих независимую и качественную журналистику даже в ситуациях, вызывающих международные дискуссии.
Лочмеле подчёркивает, что "Евровидение" является значимой платформой для латвийских артистов, так как позволяет шире представить латвийскую музыку и культуру в международной среде и достичь аудитории, которая в обычной жизни была бы недоступна. Это способствует развитию и узнаваемости латвийской музыкальной индустрии. Она также отмечает, что LSM работает в соответствии с чёткими редакционными принципами, предполагающими независимое, основанное на фактах и многоплановое объяснение событий. Лочмеле подчёркивает, что обязанность LSM — предоставлять обществу достоверную информацию о важных процессах, включая события и гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, и LSM делает это независимо от того, в каких международных проектах или инициативах участвует.
Как уже сообщалось, на этой неделе на заседании EBU в Женеве были поддержаны объявленные изменения в правилах конкурса "Евровидение", при этом не проводилось голосование по участию Израиля, что позволяет ему принять участие в конкурсе следующего года. После голосования вещательные организации Испании, Нидерландов и Ирландии объявили, что бойкотируют "Евровидение" 2026 года.