Лидер Tautumeitas о "русском скандале" на "Евровидении": "Это выбило из колеи, но мы справились"
Лидер латвийской группы Tautumeitas Аснате Ранцане в интервью передаче "900 sekundēs" на TV3 прокомментировала резонанс, возникший после того, как она ответила по-русски на вопрос журналиста, заданный на русском языке во время "Евровидения".
Ситуация вызвала бурную реакцию в социальной сети X. Волна критики дошла и до самой группы, которая на тот момент находилась в Швейцарии, готовясь к выступлению во втором полуфинале конкурса.
«Конечно, это немного выбило из колеи, — призналась Аснате. — Это был день, когда нам нужно было выходить на сцену».
Певица уточнила, что интервью было записано за неделю до выступления, а новость о негодовании в интернете застала ее врасплох в день важного эфира. «В такой момент нужно собраться. Читаешь новость, понимаешь, что произошло. Но все, что ты можешь сделать как артист, — это отложить телефон и постараться об этом не думать», — рассказала она.
По ее словам, команда получила поддержку от других людей, которые помогли минимизировать последствия инцидента. Однако эмоциональное напряжение все же присутствовало.
«Это создало внутреннее давление, но я считаю, что мы справились с этим», — добавила Ранцане.
Несмотря на скандал, выступление группы прошло успешно. По итогам голосования жюри всех стран Tautumeitas заняли 7-е место, а в общем зачете (жюри и зрители) — 13-е место.