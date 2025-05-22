Лидер Tautumeitas о "русском скандале" на "Евровидении": "Это выбило из колеи, но мы справились"

Певица уточнила, что интервью было записано за неделю до выступления, а новость о негодовании в интернете застала ее врасплох в день важного эфира. «В такой момент нужно собраться. Читаешь новость, понимаешь, что произошло. Но все, что ты можешь сделать как артист, — это отложить телефон и постараться об этом не думать», — рассказала она.