"Они ужасно славянские": едва девушки из Tautumeitas заговорили по-русски, как из любимиц превратились в предательниц
В день, когда группа Tautumeitas должна выйти на большую сцену "Евровидения" и представить Латвию на международном песенном конкурсе, в социальных сетях не утихает возмущение соотечественников по поводу интервью, которое участницы дали на русском языке.
Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш обратился к председателю Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янису Сикснису с просьбой разъяснить ситуацию обществу.
"Факт, что за счет средств всего общества во время "Евровидения" создаются репортажи и интервью с латвийскими участниками на русском языке, по моему мнению, неприемлем и абсурден. Призываю председателя SEPLP Яниса Сиксниса объяснить обществу, как такое поведение соответствует общественному заказу, какие цели, закрепленные законом, при этом достигаются и не ведет ли это к расколу общества. Мы все заслуживаем честных ответов", — написал Аболиньш на платформе X.
На той же платформе X.com активно обсуждают интервью латвийского общественного СМИ с группой Tautumeitas, проведенное на русском языке. Как известно, общественное медиа создает контент и для русскоязычной аудитории. Однако в этот раз общественность поразило и то, что к группе в Базеле обратились по-русски, и то, что они сами выбрали отвечать на том же языке. У комментаторов в соцсетях такой выбор вызвал возмущение по нескольким причинам — в особенности из-за войны России в Украине, а также потому, что группа позиционирует себя как современная латышская фолк-группа, использующая элементы народной музыки, и представляет Латвию на "Евровидении".
На вопрос журналиста о том, как публика и фанаты воспринимают группу в Базеле, лидер Tautumeitas Аснате Ранцане ответила на русском языке, что для них самих большим сюрпризом стало то, что у них есть поклонники, которые их ждали, знают все песни и поют их вместе с девушками на латышском. "Вчера даже технический персонал — мы видели и слышали, что они с большим интересом смотрят наше выступление. Поэтому я думаю, что наше выступление будет интересно всем", — добавила она.
В соцсетях комментаторы разразились потоками критики, некоторые опустились до прямых оскорблений:
- "Что вы делаете, Tautumeitas? Говорить по-русски — это не просто отвратительно, это преступление против украинского народа, против всех изнасилованных, убитых, изувеченных русскими детей! Теперь вы — часть отвратительного, уродливого "русского мира"!"
- "Поют они очень по-славянски. Может, стоит уточнить и название — "Русские Tautumeitas", тогда вопросов по языку не будет, и все будет "законно". А так теперь скандал".
- "Русские "дуньки", а не латышские Tautumeitas. Как им не стыдно представлять Латвию на языке русских оккупантов! За это нужно штрафовать на крупную сумму — за то, что европейскую страну представляют не на государственном языке, не на языке международного общения в Европе, а на языке третьих стран. Отвратительно".
- "Они — советские Tautumeitas".
- "Мне не нравится, и кажется, что выбор Tautumeitas был неудачным, потому что они ужасно славянские, и это еще больше усиливает ассоциации между нами и Россией".
- "Хорошо, если 10% русскоязычных интересуются Tautumeitas! А те, кому интересно, и так поймут на латышском".
Группа Tautumeitas отправляется в Швейцарию, чтобы представить Латвию на "Евровидении"
Группа Tautumeitas отправилась в Базель, Швейцария, где в этом году пройдет международный песенный конкурс "Евровидение". Наши девушки выступят во втором ...
Напомним, что сегодня, 15 мая, на сцену "Евровидения" выйдет группа Tautumeitas, чтобы представить Латвию на международном песенном конкурсе. Как показывает статистика, участие Латвии в "Евровидении" до сих пор было неоднозначным — одна победа и множество неудач уже на стадии полуфинала.