"Они ужасно славянские": едва девушки из Tautumeitas заговорили по-русски, как из любимиц превратились в предательниц

На той же платформе X.com активно обсуждают интервью латвийского общественного СМИ с группой Tautumeitas, проведенное на русском языке. Как известно, общественное медиа создает контент и для русскоязычной аудитории. Однако в этот раз общественность поразило и то, что к группе в Базеле обратились по-русски, и то, что они сами выбрали отвечать на том же языке. У комментаторов в соцсетях такой выбор вызвал возмущение по нескольким причинам — в особенности из-за войны России в Украине, а также потому, что группа позиционирует себя как современная латышская фолк-группа, использующая элементы народной музыки, и представляет Латвию на "Евровидении".