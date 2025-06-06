"Детское Евровидение" без Латвии уже 14 лет: организаторы говорят о возможном возвращении в конкурс

Латвийский организатор "Евровидения" — Общественное телевидение Латвии — сообщил порталу Jauns.lv, что, несмотря на длительный перерыв, вопрос об участии в "Детском Евровидении" по-прежнему открыт. "Мы регулярно возвращаемся к этому вопросу и оцениваем все "за" и "против", поэтому возможность участия в будущем, конечно, не исключена. Следует отметить, что в отличие от "взрослого" "Евровидения", в "Детском Евровидении" всегда участвует меньшее количество стран. Это связано не только с большими расходами, но и с более сложным процессом отбора участников. Организация конкурсов детских талантов и оценка участников — это гораздо более деликатный, эмоционально тонкий и юридически сложный процесс, чем конкурсы с участием совершеннолетних. В любом случае, эта тема не закрыта окончательно", — отметило Общественное телевидение Латвии.