"Детское Евровидение" без Латвии уже 14 лет: организаторы говорят о возможном возвращении в конкурс
Хотя основное внимание традиционно уделяется взрослому конкурсу "Евровидение", с 2003 года Европейский вещательный союз (EBU) также организует песенный конкурс "Детское Евровидение", в котором участвуют юные исполнители в возрасте от 9 до 14 лет. С тех пор как Латвия в последний раз принимала участие в этом конкурсе, прошло почти 14 лет. Планируем ли мы вернуться или двери на это мероприятие окончательно закрыты?
Так называемое "Детское Евровидение" — это международный ежегодный музыкальный конкурс, который с 2003 года организует Европейский вещательный союз. Каждую страну представляет один исполнитель, и песни, как правило, должны быть на языке той страны, которую он представляет — это главное отличие от взрослого конкурса. С 2017 года в голосовании участвуют как национальные жюри, так и зрители со всего мира, которые также могут голосовать за представителей своей страны.
За время существования конкурса участие в нем приняли около 40 стран, в том числе Латвия. Наша страна была одной из 16 участников первого конкурса в 2003 году, прошедшего в Копенгагене, и многие до сих пор помнят песню Дзинтарса Чичи "Tu esi vasarā", которая принесла нам 9-е место.
Латвия с умеренным успехом участвовала в конкурсе с 2003 по 2005 год, затем сделала перерыв, но ненадолго, и вернулась в 2010 и 2011 годах. Лучшие результаты — 9-е место в 2003 году и 10-е место в 2010 году, когда Шарлотта и Sea Stones исполнили песню "Viva la Dance (Dejo Tā)". Последним представителем Латвии стала Аманда Башмакова в 2011 году с песней "Moondog", занявшая 13-е место. С 2011 года Латвия не принимала участия в "Детском Евровидении".
Латвийский организатор "Евровидения" — Общественное телевидение Латвии — сообщил порталу Jauns.lv, что, несмотря на длительный перерыв, вопрос об участии в "Детском Евровидении" по-прежнему открыт. "Мы регулярно возвращаемся к этому вопросу и оцениваем все "за" и "против", поэтому возможность участия в будущем, конечно, не исключена. Следует отметить, что в отличие от "взрослого" "Евровидения", в "Детском Евровидении" всегда участвует меньшее количество стран. Это связано не только с большими расходами, но и с более сложным процессом отбора участников. Организация конкурсов детских талантов и оценка участников — это гораздо более деликатный, эмоционально тонкий и юридически сложный процесс, чем конкурсы с участием совершеннолетних. В любом случае, эта тема не закрыта окончательно", — отметило Общественное телевидение Латвии.
Также сообщается, что Латвия рассматривала и продолжает рассматривать возможность участия в другом конкурсе EBU — "Eurovision Young Musicians", который проводится с 1982 года для молодых музыкантов в возрасте от 12 до 21 года. Впервые этот конкурс состоялся 11 мая 1982 года в Манчестере, Великобритания, при участии шести стран. Последний конкурс прошел в Будё, Норвегия, в августе 2024 года — победителем стал австрийский скрипач Леонхард Баумгартнер.