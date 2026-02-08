Хоккеист сборной Латвии рассказал, как приходится привыкать к "очень маленькому льду" на Олимпиаде
Сборная Латвии провела первую тренировку на арене Santa Giulia в Милане, где уже на следующей неделе начнет олимпийский турнир матчем с США. Нападающий Мартиньш Дзиеркалс признался, что главное отличие — непривычно маленькая площадка: в углах меньше места, привычные движения приходится перестраивать, и к новым размерам нужно просто привыкнуть, «накатав» больше времени.
Впервые со времён Олимпиады 2014 года в Сочи в турнире снова примут участие хоккеисты из клубов НХЛ. Дзеркалс подчеркнул, что это поднимет общий уровень соревнований, поскольку на льду будут собраны лучшие игроки.
Олимпиада и без того является очень престижным турниром, в котором все всегда хотели сыграть, отметил он. По словам Дзиеркалса, в повседневной карьере ему и так приходится выходить на лёд как вместе с игроками НХЛ, так и против них, поэтому он старается выполнять ту же работу независимо от статуса соперника: будь то хоккеист из НХЛ или нет, отношение к нему будет одинаковым. Он добавил, что зрителей ждёт хоккей высокого уровня и «очень красивая игра», которую, как надеется команда, смогут по-настоящему оценить и болельщики.
В субботу латвийские хоккеисты провели первую тренировку на арене Santa Giulia, где в следующий четверг сыграют первый матч против сборной США.
По словам Дзиеркалса, команда проверила лёд на большой арене, и тренировка получилась тяжёлой, поскольку накануне они не выходили на лёд. Обычно после дня без катания организм нужно «вернуть в спортивный ритм» и снова почувствовать лёд, но в целом всё прошло нормально, отметил он.
Он также обратил внимание на размеры площадки: арены в целом похожи, однако лёд здесь «очень маленький», что ощущается сразу — ему давно не приходилось играть на настолько небольшой площадке, и к этому нужно привыкать.
Чтобы адаптироваться к другим размерам льда, по словам нападающего, нужно просто проводить на площадке больше времени. В углах стало меньше места, к чему он не привык: многое в хоккее делается на уровне ощущений — ты поворачиваешь и знаешь, что сейчас будет борт, но здесь «убран примерно метр», и это требует небольшой подстройки.
В пятницу на стадионе «Сан-Сиро» прошла церемония открытия Олимпийских игр, в которой участвовали и латвийские хоккеисты. Дзиеркалс признался, что это событие вызывает сильные эмоции.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026
Масштабной церемонией открытия в четырех разных местах — в Милане, Кортине, Предаццо и Ливиньо — начались Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина.
Это его вторая Олимпиада, и, зная, чего ожидать, он смог немного больше насладиться моментом. Он описал атмосферу как очень впечатляющую: полный стадион, овации, эмоции и внимание всего мира. По его словам, это крупнейшее событие в мире — главные фигуры либо присутствуют, либо наблюдают за происходящим, и эмоции были на пределе. Мартиньш Дзиеркалс отметил, что ценит возможность пережить это и считает участие результатом многолетнего труда.
Дзеркалс играл за сборную Латвии и на Олимпиаде 2022 года в Пекине и рассказал, что нынешние Игры можно прочувствовать больше, поскольку их больше не ограничивает пандемия. Он напомнил, что в Китае всё было достаточно строго — это был год ограничений, из-за чего «праздничное ощущение» было другим. В Италии атмосфера иная, но, подчеркнул хоккеист, главная задача команды ещё впереди: основной фокус — матчи. Сборная приехала не только «наслаждаться Олимпиадой», а работать и побеждать, сказал он.
В этом сезоне Дзеркалс в составе пражской «Спарты» выступает не только в чемпионате Чехии, но также играл в Лиге чемпионов IIHF и на Кубке Шпенглера. Он признал, что настолько насыщенного сезона, вероятно, у него ещё не было.
По его словам, он участвовал во всех турнирах с клубом и приезжал на все матчи сборной: пока команда отдыхала, ему приходилось ехать играть во время пауз на матчи национальных команд, и сейчас, когда у большинства уже отпуск, у него сезон всё ещё очень «игровой». Он также отметил, что Прага — красивый город и хорошее место для хоккея, а «Спарта» — очень профессиональный клуб, о котором он может говорить только положительно.
Дзеркалс добавил, что это его работа, и он привык к такому режиму: как профессионал он понимает, с чем приходится считаться. В разные периоды бывает больше тренировок или больше игр, а сейчас так сложилось, что нужно больше настраиваться на матчи, и тренировки оказываются немного на втором плане.
В своём первом сезоне в составе «Спарты» Дзиеркалс в 44 матчах чешской экстралиги забросил семь шайб и сделал восемь результативных передач. Он отметил, что хоккей непредсказуем: иногда сезон складывается, иногда — нет. Сейчас, по его словам, сезон получается результативным, особенно хорошо удаётся в международных турнирах — на Кубке Шпенглера и в Лиге чемпионов, а шайбы «пока залетают», чему он рад.
Нападающий пояснил, что сначала в клубе ему доверили роль специалиста по игре в меньшинстве, но по мере набора очков тренеры стали больше доверять и давать возможность играть более ведущие роли. При этом он добавил, что пока не знает, какая роль будет у него в сборной Латвии на Олимпиаде. Он будет делать то, что ему скажут: он такой игрок. Для него главное — быть в сборной Латвии, что он назвал делом чести, поэтому ему не важно, какую задачу поставят — он выполнит её максимально добросовестно.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.