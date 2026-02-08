Хоккеист сборной Латвии рассказал, как приходится привыкать к "очень маленькому льду" на Олимпиаде

Олимпиада и без того является очень престижным турниром, в котором все всегда хотели сыграть, отметил он. По словам Дзиеркалса, в повседневной карьере ему и так приходится выходить на лёд как вместе с игроками НХЛ, так и против них, поэтому он старается выполнять ту же работу независимо от статуса соперника: будь то хоккеист из НХЛ или нет, отношение к нему будет одинаковым. Он добавил, что зрителей ждёт хоккей высокого уровня и «очень красивая игра», которую, как надеется команда, смогут по-настоящему оценить и болельщики.