Испанский слизень продолжает размножаться даже зимой: как садоводам Латвии защитить участок
Садоводам в Латвии снова напоминают о необходимости быть внимательными: инвазивный испанский слизень, один из самых опасных вредителей последних лет, способен откладывать яйца даже в начале зимы. Это означает, что борьба с ним не прекращается и после завершения активного садового сезона.
Специалисты Управления охраны природы (DAP) указывают, что, проводя последние работы в саду, под сухими листьями, досками, камнями или в компосте можно обнаружить небольшие белые, матовые, похожие на перламутровые шарики — это кладки яиц испанского слизня. Найденные яйца рекомендуется уничтожать сразу, поскольку каждая такая кучка способна дать сотни новых вредителей уже следующей весной.
Испанский слизень в Латвии распространяется стремительно. Благодаря устойчивости к холоду молодые особи способны благополучно пережить зиму, особенно если они спрятаны под слоем опавшей листвы или в более теплых слоях почвы. Это делает вредителя особенно опасным: даже небольшое количество необнаруженных кладок может привести к массовому появлению слизней в новом сезоне.
Распространение испанского слизня наносит серьезный урон садовым культурам, декоративным растениям и экосистемам. Вредитель поедает практически все: от салата и клубники до цветов и молодых саженцев, оставляя за собой поврежденные участки и уничтоженные грядки.
Эксперты рекомендуют тщательно осмотреть участки, где слизни могут найти укрытие:
- под пленкой, досками, камнями и садовыми материалами;
- в компостных кучах и компостерах;
- по краям грядок, в влажных и затененных зонах сада;
- в горшках, контейнерах и остатках мешков с грунтом.
Уничтожение кладок яиц — самый простой, доступный и экологичный способ борьбы с инвазивным видом. Яйца необходимо раздавить или собрать и уничтожить, чтобы не дать им перезимовать. Это значительно снизит численность вредителя в следующем сезоне и уменьшит потребность в более радикальных методах контроля весной и летом.
Специалисты также подчеркивают, что наиболее эффективной борьба становится при сочетании нескольких методов. На сайте DAP собраны рекомендации по комплексным мерам: механический сбор слизней, использование ловушек, барьерных средств, а также советы по созданию неблагоприятных условий для размножения вредителя.