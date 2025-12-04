Испанский слизень продолжает размножаться даже зимой: как садоводам Латвии защитить участок

Испанский слизень в Латвии распространяется стремительно. Благодаря устойчивости к холоду молодые особи способны благополучно пережить зиму, особенно если они спрятаны под слоем опавшей листвы или в более теплых слоях почвы. Это делает вредителя особенно опасным: даже небольшое количество необнаруженных кладок может привести к массовому появлению слизней в новом сезоне.