Ночь будет преимущественно облачной, в утренние часы местами на севере страны небо прояснится. В восточных районах ожидаются небольшие осадки — дождь, местами также мокрый снег. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-западный, северный ветер, на побережье и на востоке страны порывы сохранятся на уровне 15–17 м/с. Температура воздуха будет похожей на предыдущий день: 0…-4°, местами на побережье не будет холоднее +5…+6°.