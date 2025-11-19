Рижане активно сдают собранные листья - а как проходит проверка на испанских слизней?
Кампания по сбору листьев в Риге в этом году началась особенно активно, и уже в первую неделю жители города сдали 967 тонн листьев. Одновременно это первый год, когда жителей официально предупредили: если в мешках окажутся испанские слизняки, листья принимать не будут. Однако в действительности ситуация иная.
Как наблюдали 360TV Ziņas, никто не проверяет мешки на наличие инвазивных вредителей, и контроль остаётся лишь на уровне предупреждений.
Несмотря на это, рижане относятся к делу очень сознательно. Жители, встреченные в пункте сдачи, признаются, что перед тем как завязывать мешки, стараются тщательно их проверить, чтобы там не было слизняков. Один из жителей рассказал: "Мы травим слизняков, поэтому в листьях я никого не видел," — отметил рижанин Эдгар.
Пункты сбора листьев расположены по всему городу, в основном работают по выходным. Многие жители признают, что услуга необходима и удобна. То, что вообще можно сдавать листья, уже очень хорошо, говорят рижане.
Активность высокая — в прошлом году за четыре недели было собрано 3300 тонн листьев, и в этом году показатели, по всей видимости, движутся в похожем темпе. Работники пунктов подтверждают: люди сдают листья много и регулярно.
Самоуправление напоминает, что правило не оставлять пустые мешки и не привозить к листьям другой мусор по-прежнему в силе, так как такие нарушения нередки. В таких случаях приходится привлекать муниципальную полицию.