Рижане активно сдают собранные листья - а как проходит проверка на испанских слизней?

Несмотря на это, рижане относятся к делу очень сознательно. Жители, встреченные в пункте сдачи, признаются, что перед тем как завязывать мешки, стараются тщательно их проверить, чтобы там не было слизняков. Один из жителей рассказал: "Мы травим слизняков, поэтому в листьях я никого не видел," — отметил рижанин Эдгар.