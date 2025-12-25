Польша вводит новое ограничение для граждан РФ. В Латвии оно действует уже давно

В марте 2025 Ян Липавский, занимавший на тот момент пост главы МИД Чехии, говорил, что чешское требование к россиянам было продиктовано вопросами нацбезопасности. "Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдаёт. Поэтому россиянам будет недостаточно паспортов с небиометрическими данными, которым, в частности, пользовались убийцы из Врбетице", – сказал он, имея в виду сотрудников ГРУ, подозреваемых в Чехии в организации взрыва на оружейном складе в 2014 году, приведшем к гибели двух человек.