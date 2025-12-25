Польша вводит новое ограничение для граждан РФ. В Латвии оно действует уже давно
Польша с 1 апреля 2026 года перестанет признавать пятилетние небиометрические паспорта граждан России. Латвия ввела это правило еще минувшим летом.
О решении Польши сообщается на сайте Еврокомиссии. Еще раньше, с 1 января 2026 года, въезд в страну запретят обладателям российских дипломатических и служебных паспортов без биометрического чипа.
Ранее въезд по пятилетним небиометрическим паспортам гражданам России запретили Дания, Исландия, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония, с 1 января 2026 года к ним присоединятся Германия и Румыния, отмечает "Настоящее Время".
В марте 2025 Ян Липавский, занимавший на тот момент пост главы МИД Чехии, говорил, что чешское требование к россиянам было продиктовано вопросами нацбезопасности. "Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдаёт. Поэтому россиянам будет недостаточно паспортов с небиометрическими данными, которым, в частности, пользовались убийцы из Врбетице", – сказал он, имея в виду сотрудников ГРУ, подозреваемых в Чехии в организации взрыва на оружейном складе в 2014 году, приведшем к гибели двух человек.
Как сообщал Otkrito.lv, в Латвии решение признавать действительными только российские паспорта, содержащие биометрические данные, вступило в силу 15 июля этого года.