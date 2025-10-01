МИД подтвердил запрет на въезд в Латвию для одной категории россиян

МИД ЛР поясняет, что речь идет именно о поездках с российскими небиометрическими паспортами. Несколько государств Европейского союза, в том числе Латвия, уведомили Европейскую комиссию, что они не признают такие старого образца документы по соображениям государственной безопасности. Если у заявителя на визу такой паспорт, единая визовая система автоматически указывает страны, в которых документ недействителен.