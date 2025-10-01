МИД подтвердил запрет на въезд в Латвию для одной категории россиян
Граждане России с небиометрическими паспортами не могу въехать в ряд государств Шенгенского соглашения, в том числе в Латвию. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.
В соцсети X распространяется утверждение, что гражданам России с шенгенскими визами якобы запрещен въезд в семь европейских стран. При подаче заявления на визу в Италии якобы запрещен въезд в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.
МИД ЛР поясняет, что речь идет именно о поездках с российскими небиометрическими паспортами. Несколько государств Европейского союза, в том числе Латвия, уведомили Европейскую комиссию, что они не признают такие старого образца документы по соображениям государственной безопасности. Если у заявителя на визу такой паспорт, единая визовая система автоматически указывает страны, в которых документ недействителен.
Также МИД отметил, что российские паспорта без биометрических данных не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и создают риски для безопасности. В таких документах отсутствует электронный носитель данных, поэтому невозможно сверить персональные данные с информацией в микрочипе, кроме того, их легче подделать.
В Латвии решение признавать действительными только российские паспорта, содержащие биометрические данные, вступило в силу 15 июля этого года. МИД подчеркивает, что гражданам России с шенгенскими визами въезд в Латвию по паспортам без биометрии запрещен как через внешние, так и через внутренние границы, а контроль обеспечивает Государственная пограничная служба.
МИД указывает, что с начала развязанной Россией полномасштабной войны против Украины 24 февраля 2022 года Латвия ввела строгие ограничения на въезд граждан России. Въезд разрешен лишь для ограниченных категорий граждан России, например для членов семей граждан Латвии и других государств ЕС, а также для лиц, въезд которых обусловлен гуманитарными соображениями.