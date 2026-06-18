ЕС не намерен поддаваться запугиванию: Европарламент сделал заявление о России
Европейский парламент заявил, что повторные залеты дронов и нарушения воздушного пространства в странах Европейского союза являются не случайными инцидентами, а частью более широкой стратегии запугивания со стороны России.
Повторные залеты дронов и нарушения воздушного пространства в странах ЕС являются не отдельными инцидентами, а неотъемлемой частью более широкой стратегии запугивания, которую Россия применяет против ЕС и его союзников, указывают депутаты. Эти враждебные действия дополняет агрессивная дезинформационная кампания, цель которой — запугать местных жителей, распространить страх, нанести ущерб местной экономике и создать основу для возможных ответных действий.
Преднамеренно созданные угрозы безопасности ЕС
Россия полностью и однозначно ответственна за эти безрассудные атаки, которые обостряют ситуацию и угрожают жизням, подчеркивают депутаты. Они добавляют, что действия России являются преднамеренной, систематической и постоянной угрозой безопасности, устойчивости и суверенитету ЕС и его государств-членов. Депутаты также подчеркивают участие Беларуси, осуждая эту страну за гибридные атаки против ЕС.
Парламент подчеркивает, что российская кампания не запугает ЕС, который един в своей решимости защищать безопасность, суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов и продолжит поддерживать Украину. Депутаты выражают полную солидарность с Эстонией, Финляндией, Латвией, Литвой и Румынией, чьи территории, воздушное пространство или критическая инфраструктура пострадали от российских гибридных провокаций.
Поддержка Украины и Молдовы
По мнению депутатов, необходимо срочно ускорить производство и поставку Украине приоритетного военного оборудования, особенно систем противовоздушной обороны, боеприпасов, дронов и ракет. Они также подчеркивают, что в противодействии угрозам российских дронов сотрудничество с Молдовой и Украиной имеет ключевое значение для оперативной эффективности, осведомленности о ситуации и обмена информацией. Поэтому государства-члены должны увеличить финансирование Молдовы через Европейский фонд мира.
Укрепление восточного фланга ЕС и НАТО
В резолюции содержится призыв срочно создать настоящий Европейский оборонный союз. В ней подчеркивается, что более глубокая интеграция, координация и объединение ресурсов необходимы, чтобы ЕС мог эффективно реагировать на растущие угрозы со стороны России.
Депутаты указывают, что восточный фланг ЕС и НАТО необходимо укреплять по всей его протяженности — от Арктики до Черного моря, включая сухопутное, морское и воздушное измерения, чтобы противодействовать дронам и метеорологическим воздушным шарам. Они подчеркивают, что преднамеренные нарушения воздушного пространства со стороны России направлены не только на провоцирование и дестабилизацию государств-членов, но и на проверку и использование слабых мест в возможностях НАТО по обнаружению угроз и реагированию на них.
Резолюция была принята 412 голосами «за», 63 депутата проголосовали «против», еще 53 воздержались.