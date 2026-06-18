ЕС не намерен поддаваться запугиванию: Европарламент сделал заявление о России

Депутаты указывают, что восточный фланг ЕС и НАТО необходимо укреплять по всей его протяженности — от Арктики до Черного моря, включая сухопутное, морское и воздушное измерения, чтобы противодействовать дронам и метеорологическим воздушным шарам. Они подчеркивают, что преднамеренные нарушения воздушного пространства со стороны России направлены не только на провоцирование и дестабилизацию государств-членов, но и на проверку и использование слабых мест в возможностях НАТО по обнаружению угроз и реагированию на них.