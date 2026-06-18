Повторится ли прошлогодний хаос? Рижская дума объявила, как будет проходить прием в средние школы
Прошлое лето для многих рижских семей прошло в условиях сильного стресса и неопределенности, поскольку хаотичный и затянувшийся порядок приема в 10-е классы рижских средних школ вызвал возмущение родителей и учеников. Что их ожидает в этом году?
Процесс приема в прошлом году оказался настолько хаотичным, что многие молодые люди еще в середине лета находились в «списках резервистов», не зная, в какой школе смогут продолжить обучение. Реагируя на острую критику из-за долгого ожидания и неясности, самоуправление пообещало внести существенные улучшения.
Как сообщает Рижская дума, в этом году в Риге введут динамический алгоритм приема, который призван ускорить зачисление учащихся в 10-е классы, и важную роль в нем будет играть порядок приоритетов, выбранный семьями.
При подаче заявления на обучение необходимо будет указать, какие школы и программы находятся в наивысшем приоритете, и после подачи заявления изменить этот порядок будет нельзя. Если претендент подтвердит предложение в одной из выбранных школ, он будет автоматически удален из списков более низкого приоритета, а освободившееся место незамедлительно предложат следующему претенденту в очереди.
В самоуправлении поясняют, что такое решение поможет избежать задержек, с которыми сталкивались при приеме в предыдущие годы. Это означает, что родителям больше не придется звонить в другие школы и отказываться от зарезервированных мест. Именно неаннулированные места в прошлом году создавали заторы в процессе приема и тормозили движение очереди.
В то же время система сохранит возможность претендовать на школы, которые в списке приоритетов находятся выше уже подтвержденного выбора. Таким образом, ученик не потеряет возможность позже получить приглашение в более желаемое учебное заведение, если там освободится место.
Подача заявлений на обучение в 10-м классе начнется 27 июня и продлится пять рабочих дней. В самоуправлении подчеркивают, что не имеет значения, подано ли заявление в первый или в последний день, так как все претенденты будут оцениваться на равных условиях.
Жителей призывают в основном использовать портал latvija.gov.lv для подачи заявлений в электронном виде. Прошлогодний опыт в Риге показывает, что этой возможностью воспользовалось большое количество родителей. В то же время те, кто не сможет подать заявление электронно, смогут подать документы в центрах обслуживания клиентов в Риге.
Количество заявлений ограничено не будет, и претенденты смогут подать документы в несколько учебных заведений. В отдельных случаях заявление можно будет подать и очно в конкретной школе, однако таким способом можно будет претендовать только на образовательные программы, предлагаемые именно этой школой.
В заявлении необходимо будет указать приоритеты выбранных учебных заведений и программ. Это особенно важно в школах, где 10-е классы будут комплектоваться по нескольким определенным учебным направлениям.
Процесс приема планируется начать 2 июля. Точное время будет объявлено позже. Система автоматически получит данные о результатах централизованных экзаменов учеников, а также о других критериях приема, установленных школами, например, оценки по конкретным предметам в табеле. В отличие от прошлого года, родителям больше не придется вводить эти данные вручную.
Когда начнется прием, претенденты будут распределены в соответствии с указанными ими приоритетами. Родители на портале смогут видеть место своего ребенка в очереди и следить за ходом приема. Также будет доступна информация о том, сколько учеников планирует принять каждая школа.
Правила предусматривают, что после получения приглашения решение о его принятии должно быть принято в течение 72 часов. Если претендент подтвердит один из своих приоритетов, все более низкие приоритеты автоматически аннулируются, что позволит быстрее продвигать процесс приема для остальных претендентов. Семьи призывают не медлить с ответом — чем быстрее принимается решение, тем быстрее система автоматически продвигает очередь дальше, позволяя и другим претендентам получить приглашения в выбранные школы.
Самоуправление напоминает, что каждая школа опубликовала свои правила приема, с которыми претендентов и их родителей призывают ознакомиться перед подачей заявления.
Рига — первое самоуправление, которое в этом году организует прием в 10-е классы в соответствии с новым электронным порядком подачи заявлений. По всей Латвии единую электронную подачу заявок планируется ввести с 2028 года.
Ожидается, что система позволит ученикам и их родителям подавать заявления удаленно и в одном месте, без повторной подачи данных в различные учебные заведения. Решение создано по принципу «подай один раз», чтобы снизить административную нагрузку и сделать процесс приема более прозрачным.
В этом году также протестируют электронный регистр документов об образовании. В рамках пилотного проекта около 500 учеников по всей Латвии после окончания 9-го и 12-го классов получат цифровые свидетельства и аттестаты. Они будут доступны в электронном виде, подписаны безопасной электронной подписью и пригодны для проверки в цифровой среде.