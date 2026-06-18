Повторится ли прошлогодний хаос? Рижская дума объявила, как будет проходить прием в средние школы

Правила предусматривают, что после получения приглашения решение о его принятии должно быть принято в течение 72 часов. Если претендент подтвердит один из своих приоритетов, все более низкие приоритеты автоматически аннулируются, что позволит быстрее продвигать процесс приема для остальных претендентов. Семьи призывают не медлить с ответом — чем быстрее принимается решение, тем быстрее система автоматически продвигает очередь дальше, позволяя и другим претендентам получить приглашения в выбранные школы.