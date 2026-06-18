Лиго близко! В Сигулде приглашают отметить самую короткую ночь лета у руин замка
Когда воздух будет пахнуть свежими Яновыми травами, а вечернее солнце медленно согревать древнюю долину Гауи, на эстраде руин Сигулдского замка приглашают ощутить настоящее волшебство вечера Лиго.
23 июня в 19.00 там пройдет одна из самых любимых латышских постановок под открытым небом — спектакль «Дни портных в Силмачах» по пьесе Рудольфа Блауманиса. После спектакля гостей ждет веселая заумбалле — танцы под открытым небом.
Можно с уверенностью сказать, что, когда Рудольф Блауманис писал «Дни портных в Силмачах», он едва ли предполагал, что именно эта пьеса станет настоящим феноменом. У латышей нет другой пьесы, которая заслужила бы такую безусловную любовь и которую зрители и актеры передают из поколения в поколение. Она объединяет разные поколения и создает чувство принадлежности и крепких корней.
С искренним уважением и любовью к традициям постановка будет исследовать и искать тот особый код, который мгновенно вызывает в памяти запах венков из Яновых трав, вкус Янова сыра и людской гомон, тихо переходящий в общую песню: «Skroderu dienas Silmačos sākas, Dūdars un Zāra, un mašīnas klāt…»
После спектакля вместе с фольклорными коллективами Senleja и Putni зажгут большой Янов костер, будут петь песни Лиго и наслаждаться волшебством летнего солнцестояния. Продолжением вечера станет заумбалле. Гостей приглашают Дайнис Скутелис и Праздничный оркестр под руководством Юриса Кристонса.
Цена билета — от 20 евро. С ID-картой Сигулдского края при покупке билета в предпродаже действует скидка 20%, для многодетных семей — скидка 40%. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze и электронно.