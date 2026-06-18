Лиго близко! В Сигулде приглашают отметить самую короткую ночь лета у руин замка

Можно с уверенностью сказать, что, когда Рудольф Блауманис писал «Дни портных в Силмачах», он едва ли предполагал, что именно эта пьеса станет настоящим феноменом. У латышей нет другой пьесы, которая заслужила бы такую безусловную любовь и которую зрители и актеры передают из поколения в поколение. Она объединяет разные поколения и создает чувство принадлежности и крепких корней.