Ремонт Вантового моста может парализовать движение в Риге

Он указывает, что сейчас по-прежнему остается много вопросов без ответов, и это вызывает обеспокоенность как у политиков, так и у жителей и предпринимателей. Поэтому необходим четкий план действий, данные и прогнозы о том, как ремонтные работы повлияют на транспортный поток, общественный и оперативный транспорт, а также на предпринимательскую деятельность.