Подавляющее большинство жителей Латвии недовольны своей работой. Чего им не хватает?
Согласно последним данным опроса CV.lv, за несколько месяцев в Латвии существенно выросла доля соискателей работы. Если в начале 2026 года 31% работающих активно искали новую работу, то во втором квартале этого года этот показатель уже достиг 44%.
Кроме активных соискателей, еще 44% работников признают, что хотя сейчас сами не ищут новую работу, они были бы готовы рассмотреть новые возможности, если бы получили привлекательное предложение. Это означает, что в целом 88% работников в Латвии хотя бы частично открыты к смене места работы, и лишь небольшая часть — 12% — вообще не рассматривает такую возможность.
В качестве основных причин своей неудовлетворенности работники называют:
- слишком низкую заработную плату (49%);
- ограниченные возможности карьерного роста (32%);
- ощущение того, что их труд недостаточно ценится (30%).
Эти показатели ясно демонстрируют, что значительной части работников не хватает как финансовой, так и эмоциональной мотивации оставаться на нынешнем месте работы.
Для работодателей это означает повышенный риск. Если 88% сотрудников хотя бы пассивно открыты к новым возможностям, ни одна компания не может рассчитывать на то, что работники останутся на своих нынешних должностях в долгосрочной перспективе.
Аналогичная тенденция наблюдается и в соседней Эстонии — проведенный CV.ee опрос показал, что 87% работников открыты к смене работы. Это свидетельствует о том, что неудовлетворенность сотрудников характерна не только для одной страны, а отражает более широкую тенденцию в Балтийском регионе, побуждая работодателей пересматривать стратегии удержания персонала.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что базировавшаяся в Латвии авиакомпания оставила без работы и без денег сотни пилотов и бортпроводников.