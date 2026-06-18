Подавляющее большинство жителей Латвии недовольны своей работой. Чего им не хватает?

Кроме активных соискателей, еще 44% работников признают, что хотя сейчас сами не ищут новую работу, они были бы готовы рассмотреть новые возможности, если бы получили привлекательное предложение. Это означает, что в целом 88% работников в Латвии хотя бы частично открыты к смене места работы, и лишь небольшая часть — 12% — вообще не рассматривает такую возможность.