В Латвии продолжают давать электропоездам имена: какие названия выбрали в июне

Даже если повседневная жизнь проходит в городе, время Янова дня — это момент, когда почти каждый ищет возможность побыть на природе. На поезде можно удобно добраться до многих мест отдыха Latvijas valsts meži, расположенных у живописных озер и среди красивых лесных пейзажей. Там посетителям доступны столы, скамейки и места для костра, что позволяет наслаждаться летним солнцестоянием на природе. Например, если поехать поездом Айзкраукльской линии до остановки Дарзини, в 3 километрах находится место отдыха Doles sala. Этот остров на Даугаве является популярным местом для отдыха в выходные, и там проходят мероприятия разного масштаба, в том числе празднование Янова дня.