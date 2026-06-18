В Латвии продолжают давать электропоездам имена: какие названия выбрали в июне
Продолжая сотрудничество акционерного общества Latvijas valsts meži (LVM) и пассажирского перевозчика Vivi, в июне еще четырем электропоездам дадут связанные с лесом и праздником Лиго имена — Paparde («Папоротник»), Ozols («Дуб»), Spāre («Стрекоза») и Stirna («Косуля»).
Даже если повседневная жизнь проходит в городе, время Янова дня — это момент, когда почти каждый ищет возможность побыть на природе. На поезде можно удобно добраться до многих мест отдыха Latvijas valsts meži, расположенных у живописных озер и среди красивых лесных пейзажей. Там посетителям доступны столы, скамейки и места для костра, что позволяет наслаждаться летним солнцестоянием на природе. Например, если поехать поездом Айзкраукльской линии до остановки Дарзини, в 3 километрах находится место отдыха Doles sala. Этот остров на Даугаве является популярным местом для отдыха в выходные, и там проходят мероприятия разного масштаба, в том числе празднование Янова дня.
Имена для поездов выбирали эксперты акционерного общества Latvijas valsts meži, отбирая характерные для Латвии названия деревьев, птиц, животных и даров природы, которые отражают разнообразие и богатство нашей природы.
Paparde («Папоротник») — один из самых загадочных символов Яновой ночи, который в латышском фольклоре связан с легендарными поисками цветка папоротника в самую короткую ночь года. Папоротники — одни из древнейших растений в мире, размножающиеся спорами. Они формируются на нижней стороне листьев. В лесах Латвии часто встречается мужской щитовник (Dryopteris filix-mas), который растет в тенистых и влажных местах.
Ozols («Дуб») — неотъемлемая часть праздника Янова дня: его ветвями украшают венки и банные веники. Могучее дерево в латышской культуре связано с силой, долголетием и мудростью. Дуб черешчатый (Quercus robur) — одна из самых ценных пород деревьев в Латвии. Он имеет важное экологическое значение: дуб обеспечивает среду обитания и укрытие большему числу видов, чем любое другое дерево в Европе. Прогнившие стволы дубов являются единственной средой обитания для особо охраняемого и редко встречающегося вида насекомых — отшельника пахучего Osmoderma eremita.
Во время Янова дня над озерами, прудами и лесными просеками часто можно заметить Spāre («Стрекозу») — одних из древнейших насекомых в мире. Они не только красивы и ловки в полете, но и важны для поддержания природного равновесия, поскольку помогают ограничивать численность комаров и других насекомых. Где больше стрекоз, там меньше комаров, мух и слепней!
Stirna («Косуля», Capreolus capreolus) — одна из самых часто встречающихся обитательниц латвийских лесов и полей. В разгар лета ее часто можно увидеть на опушках и лугах, где она питается травянистыми растениями, листьями и молодыми побегами. В начале лета на свет появляются детеныши косули, рыжеватая шерсть которых покрыта белыми пятнами.
В рамках сотрудничества LVM и Vivi, начатого в апреле, имена постепенно получат все 32 электропоезда. Сейчас имена уже получили первые восемь поездов — Bite («Пчела»), Apodziņš («Сычик»), Priede («Сосна»), Egle («Ель»), Zalktis («Уж»), Mednis («Глухарь»), Ērglis («Орел») и Bērzs («Береза»).
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в ожидании мировой премьеры нового полнометражного анимационного фильма режиссера Эдмундса Янсонса «Счастливые», которая состоится 25 июня на престижном фестивале анимационного кино в Анси, а до латвийских зрителей фильм дойдет 20 августа, киностудия Atom Art совместно с Vivi и семью самоуправлениями Латвии создала инициативу «В одном поезде со Счастливыми». В ее рамках семьи с детьми приглашают отправиться в увлекательные однодневные путешествия по Латвии, выбрав экологичный и удобный способ передвижения — поезд.