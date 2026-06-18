В школах Латвии с 2027 года могут ввести новый предмет о здоровье и сексуальном воспитании

Авторы инициативы напоминают, что еще в феврале прошлого года подкомиссии по общественному здоровью и по сокращению неравенства обратились к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу и тогдашнему премьер-министру Эвике Силине с призывом незамедлительно восстановить преподавание здоровья как отдельного предмета в школах. В марте этого года те же парламентские подкомиссии направили письмо в Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения с призывом обеспечить возвращение предмета на уровне основной школы и предусмотреть его преподавание с участием квалифицированных специалистов.