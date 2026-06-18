В школах Латвии с 2027 года могут ввести новый предмет о здоровье и сексуальном воспитании
В школах Латвии может появиться новый обязательный предмет — "Основы здоровья". Сейм уже передал на рассмотрение инициативу о его введении с сентября 2027 года, уделив особое внимание репродуктивному здоровью подростков.
Сейм Латвии в четверг передал на рассмотрение комиссий подготовленный партией «Прогрессивные» проект решения, который призывает Кабинет министров предпринять необходимые действия для введения с 1 сентября 2027 года предмета «Основы здоровья» в качестве отдельной дисциплины в программах основного образования.
Авторы инициативы напоминают, что еще в феврале прошлого года подкомиссии по общественному здоровью и по сокращению неравенства обратились к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу и тогдашнему премьер-министру Эвике Силине с призывом незамедлительно восстановить преподавание здоровья как отдельного предмета в школах. В марте этого года те же парламентские подкомиссии направили письмо в Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения с призывом обеспечить возвращение предмета на уровне основной школы и предусмотреть его преподавание с участием квалифицированных специалистов.
В партии «Прогрессивные» считают, что уровень знаний молодежи о сексуальном и репродуктивном здоровье остается недостаточным. В проекте решения отмечается, что данные Министерства здравоохранения о показателях репродуктивного здоровья общества, в том числе о количестве искусственных абортов среди несовершеннолетних и практике использования контрацепции, вызывают обеспокоенность качеством знаний школьников и их применением на практике.
По мнению авторов инициативы, информацию о снижении уровня медицинской грамотности среди молодежи подтверждают данные общественных организаций и специалистов здравоохранения. В обосновании инициативы приводятся выводы исследования Всемирной организации здравоохранения о том, что развитие медицинской грамотности в школах приносит пользу как системе здравоохранения, так и сфере образования. ВОЗ рекомендует интегрировать обучение вопросам здоровья в школьную систему как инструмент улучшения общественного здоровья.
Если инициатива получит дальнейшую поддержку, отдельный предмет «Основы здоровья» может появиться в латвийских школах с 1 сентября 2027 года.