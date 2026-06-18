Датские пенсионеры помогут обеспечить электричеством 60000 латвийских домохозяйств
Компания European Energy официально открыла парк солнечной энергии в Таргале Вентспилсского края. Это первый завершенный проект компании в Латвии и 252-й реализованный проект в мире.
Общая площадь солнечного парка составляет 138 гектаров. Его установленная мощность достигает 148 МВт, а мощность в точке подключения — 110 МВт. Прогнозируется, что солнечный парк в Таргале будет ежегодно вырабатывать около 154 550 МВт·ч электроэнергии из возобновляемых источников, чего достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 60 000 домохозяйств. Общий объем инвестиций в проект составил 80 миллионов евро. Половина солнечного парка принадлежит датскому пенсионному фонду Sampension.
В торжественной церемонии открытия принял участие министр климата и энергетики Латвии Янис Витенбергс, который отметил стремительное развитие солнечной энергетики в стране:
«Проекты солнечной энергетики в Латвии развиваются очень быстро, а общий объем установленной мощности уже превышает 2000 МВт. Это широкий шаг в направлении нашей энергетической независимости и самообеспеченности».
Открывая мероприятие, руководитель European Energy Latvia Алнис Балиньш подчеркнул высокие темпы реализации проекта. С момента подписания договора на землю до подключения парка к электросети прошло всего три года и десять месяцев, что, по его словам, по сравнению с темпами реализации аналогичных проектов в Западной Европе может быть рекордом.
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