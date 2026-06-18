МИД Израиля оскорбили высказывания Каи Каллас - ей объявили "бойкот"
Фото: EPA/Scanpix
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.
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МИД Израиля оскорбили высказывания Каи Каллас - ей объявили "бойкот"

Отдел новостей

LETA / BNS

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил в четверг, что прекращает всякое общение с главой внешнеполитического ведомства Европейского союза Каей Каллас из-за появившихся в прессе высказываний, согласно которым эстонский политик якобы сравнила еврейское государство с режимом апартеида, некогда существовавшим в Южно-Африканской Республике.

Дипломатические отношения между Израилем и Европейским союзом находятся в состоянии сильной напряженности с начала войны в Газе в октябре 2023 года, а также из-за агрессии со стороны еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу.

В четверг Гидеон Саар обвинил Каллас в "одержимых и очевидно несправедливых действиях" в отношении Израиля. "Недавно стало известно, что во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, который существовал в Южной Африке", – написал Саар в социальной сети X. "Однако до сих пор она не представила ни опровержения, ни объяснения, ни ответа на это серьезное заявление".

"Поэтому мне, как министру иностранных дел Государства Израиль, не остается ничего иного, как прекратить всякое общение с госпожой Каллас, пока она не откажется от этого кровавого навета, брошенного в адрес единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке", – заявил Саар.

По сообщению европейского новостного издания Euractiv, Каллас произнесла эти слова в мае во время визита в Мексику на встрече за закрытыми дверями с представителями мексиканского правительства.

Позже Каллас ответила в той же соцсети: «Уважаемый Гидеон, как вы знаете, ЕС и Израиль многое связывает. Я ценю наш диалог и взаимодействие и готова продолжать в том же духе, уважительно и конструктивно.

Диалог — основа дипломатии, особенно когда возникают разногласия. ЕС всегда стремится к конструктивным отношениям с Израилем. Единственным жизнеспособным путем к установлению мира на Ближнем Востоке остается решение о создании двух государств.

ЕС осудил незаконные израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, из-за которых достичь этой цели становится все сложнее. Такова позиция ЕС», - написала она.

Ранее на этой неделе Кая Каллас заявила, что несколько стран-членов Европейского союза предложили ввести санкции против ультранационалистического министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, хотя консенсус по этому вопросу еще не достигнут.

Любые санкции ЕС должны быть одобрены всеми 27 странами-членами, а непоколебимые сторонники Израиля выступают против таких мер.

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