МИД Израиля оскорбили высказывания Каи Каллас - ей объявили "бойкот"

В четверг Гидеон Саар обвинил Каллас в "одержимых и очевидно несправедливых действиях" в отношении Израиля. "Недавно стало известно, что во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, который существовал в Южной Африке", – написал Саар в социальной сети X. "Однако до сих пор она не представила ни опровержения, ни объяснения, ни ответа на это серьезное заявление".