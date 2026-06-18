МИД Израиля оскорбили высказывания Каи Каллас - ей объявили "бойкот"
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил в четверг, что прекращает всякое общение с главой внешнеполитического ведомства Европейского союза Каей Каллас из-за появившихся в прессе высказываний, согласно которым эстонский политик якобы сравнила еврейское государство с режимом апартеида, некогда существовавшим в Южно-Африканской Республике.
Дипломатические отношения между Израилем и Европейским союзом находятся в состоянии сильной напряженности с начала войны в Газе в октябре 2023 года, а также из-за агрессии со стороны еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу.
В четверг Гидеон Саар обвинил Каллас в "одержимых и очевидно несправедливых действиях" в отношении Израиля. "Недавно стало известно, что во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, который существовал в Южной Африке", – написал Саар в социальной сети X. "Однако до сих пор она не представила ни опровержения, ни объяснения, ни ответа на это серьезное заявление".
"Поэтому мне, как министру иностранных дел Государства Израиль, не остается ничего иного, как прекратить всякое общение с госпожой Каллас, пока она не откажется от этого кровавого навета, брошенного в адрес единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке", – заявил Саар.
Ms. @kajakallas, the EU High Rep. for Foreign Affairs and Security Policy, has for some time now been acting obsessively and with blatant unfairness toward the State of Israel.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026
Recently, it was published that during her visit to Mexico, she compared Israel to the racist…
По сообщению европейского новостного издания Euractiv, Каллас произнесла эти слова в мае во время визита в Мексику на встрече за закрытыми дверями с представителями мексиканского правительства.
Позже Каллас ответила в той же соцсети: «Уважаемый Гидеон, как вы знаете, ЕС и Израиль многое связывает. Я ценю наш диалог и взаимодействие и готова продолжать в том же духе, уважительно и конструктивно.
Диалог — основа дипломатии, особенно когда возникают разногласия. ЕС всегда стремится к конструктивным отношениям с Израилем. Единственным жизнеспособным путем к установлению мира на Ближнем Востоке остается решение о создании двух государств.
ЕС осудил незаконные израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, из-за которых достичь этой цели становится все сложнее. Такова позиция ЕС», - написала она.
Dear Gideon, as you know, the EU and Israel have a lot that binds us. I value our dialogue and engagement, and I’m open to continue in that spirit, respectfully and constructively. Dialogue is the foundation of diplomacy, especially when differences arise. The EU is always…— Kaja Kallas (@kajakallas) June 18, 2026
Ранее на этой неделе Кая Каллас заявила, что несколько стран-членов Европейского союза предложили ввести санкции против ультранационалистического министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, хотя консенсус по этому вопросу еще не достигнут.
Любые санкции ЕС должны быть одобрены всеми 27 странами-членами, а непоколебимые сторонники Израиля выступают против таких мер.
Призывы к внесению Бен-Гвира в черный список участились после того, как в прошлом месяце он опубликовал видео, в котором высмеивал связанных активистов, задержанных израильскими солдатами с гуманитарной флотилии, направлявшейся в Газу.