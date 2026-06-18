Легенда 80-х Бонни Тайлер вышла из искусственной комы после экстренной операции
Легендарная певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы после экстренной операции в Португалии. Несмотря на улучшение состояния, 75-летняя исполнительница остается в отделении интенсивной терапии.
Легенда валлийской музыки Бонни Тайлер после срочно проведенной в мае операции была введена в искусственную кому. Сейчас певица пришла в сознание, однако 75-летнюю Тайлер ожидает длительный путь к полному выздоровлению.
Семья и команда рок-звезды, ставшей одной из икон 1980-х годов, на этой неделе распространили заявление, в котором подтвердили, что певица больше не находится в коме. «Хотя ее состояние улучшается, процесс идет медленно. Врачи по-прежнему уверены, что она полностью восстановится, однако для этого потребуется время», — говорится в заявлении.
Из-за состояния здоровья Тайлер была вынуждена перенести все концерты, запланированные до августа. Вместе с тем ее команда надеется, что 14 выступлений, намеченных на период с октября по декабрь, все же удастся провести.
«Мы приносим извинения всем поклонникам Бонни и нашим партнерам за вызванное разочарование, однако рассчитываем на ваше понимание в этих непростых обстоятельствах», — говорится в сообщении. «Увидимся в следующем году».
В начале мая певицу ввели в искусственную кому для ускорения процесса восстановления после экстренной операции на кишечнике, проведенной в португальском городе Фару.
Бонни Тайлер наиболее известна благодаря мировым хитам «Полное затмение сердца» (Total Eclipse of the Heart), «Это сердечная боль» (It's a Heartache) и «Потерянная во Франции» (Lost in France). Ее считают одной из самых популярных певиц 1980-х годов.
В 2013 году Бонни Тайлер представляла Великобританию на конкурсе песни «Евровидение». За годы карьеры артистка неоднократно выступала с концертами и в Латвии.