Легенда 80-х Бонни Тайлер вышла из искусственной комы после экстренной операции

Семья и команда рок-звезды, ставшей одной из икон 1980-х годов, на этой неделе распространили заявление, в котором подтвердили, что певица больше не находится в коме. «Хотя ее состояние улучшается, процесс идет медленно. Врачи по-прежнему уверены, что она полностью восстановится, однако для этого потребуется время», — говорится в заявлении.